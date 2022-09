La influenciadora Aida Victoria Merlano fue sentenciada este martes a siete años y medio de prisión por haber participado en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019.



Los delitos por los que fue imputada Merlano son favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delito, pues su hermano, menor de edad, estuvo involucrado en el consultorio odontológico en Bogotá de donde se fugó la excongresista.

En la noche de este miércoles, Aida Victoria Merlano señaló que permanecerá en libertad hasta la última instancia. Así lo aseguró a través de sus historias de Instagram, mostrando su alegría por esta razón.



(Puede leer: ¿Qué puede y qué no puede hacer Aida Victoria Merlano en casa por cárcel?).



A su vez, a través de esta red social, Merlano hizo una transmisión en vivo hablando de su caso y lo que viene para ella en los siguientes meses. En este espacio, la creadora de contenido invitó a Daneidy Barrera, conocida popularmente como 'Epa Colombia'.

Durante la transmisión, Barrera le aseguró a Merlano que la habría ido a visitar a la cárcel. De paso le señaló que tiene planeado ir la siguiente semana y le extendió la invitación para que la acompañara.



"¿Quiere ir conmigo un rato, amiga? Y jugamos con esas 'chinas'. Allá nos metemos en cualquier patio y decimos: 'Amigas, les vamos a regalar keratinas. Si quiere llamo de una a la vieja de la cárcel. ¿La llamo?", dijo Barrera.

Aida Victoria Merlano se puso cita en la cárcel con 'Epa Colombia'. Foto: Instagram: @aidavictoriam

(Le puede interesar: Abogado de Aida Victoria Merlano anuncia que apelarán la condena).

​Por su parte, Merlano le respondió que sí y le aseguró que lo dice en serio. "Llama de una. Vamos, de verdad vamos", señaló.



Aunque Merlano podrá pagar los 90 meses en detención domiciliaria, su abogado, Migue Ángel Del Río, apeló y acordó hacer el respectivo trámite en los cinco días siguientes. Esta decisión la explicó en las últimas horas a través de su Instagram.



"Con ocasión a la decisión por parte del Juzgado 20 penal del circuito de conocimiento que condena a Aida Victoria Merlano a la pena principal de 90 meses de prisión, vale la pena advertir que si bien es cierto que la Fiscalía General de la Nación estaba haciendo una solicitud de entre 15 y 17 años de prisión, el juzgado nos ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, pero no nos encontramos satisfechos con eso", explicó el abogado.



(Le recomendamos leer: Así es el lujoso apartamento en el que Aida Victoria Merlano pasaría su condena)



Seguido a esto, Del Río señaló al Juzgado y a la Fiscalía de no haber probado hasta el momento varios elementos claves para su condena. "Consideramos que la decisión tiene elementos susceptibles de ataque por vía de la apelación. El Juzgado, y previamente la Fiscalía, no ha hecho una construcción indiciaria absolutamente genuina y legítima, no ha probado la instrumentalización por parte de Aida Victoria de su hermano", añadió.

