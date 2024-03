Aida Victoria Merlano y el conmovedor mensaje de amor de Westcol tras su condena

En la mañana del jueves 21 de marzo, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano fue condenada por el Tribunal Superior a 13 años y 10 meses de prisión por ser coautora del delito de uso de menores y cómplice de fuga de su mamá. por ser coautora del delito de uso de menores y cómplice de fuga de su mamá.

A la joven se le acusa de los hechos ocurridos el pasado 1 de octubre de 2019, por la fuga de la excongresista, quien fue acusada por compra de votos en la costa del Caribe, de acuerdo El Consejo Nacional Electoral.

A la 'influencer' se le acusó de facilitar un maletín con elementos necesarios en el consultorio dental, ubicado en el norte de Bogotá, donde se dio a la fuga Merlano. En primer momento, fue condena en septiembre de 2022, a siete años y cinco meses.

Sin embargo, se ratificó la decisión y el magistrado señaló que la joven, de 23 años, uso a su hermano, de 17 años, para que, en una maleta, "transportan la cuerda para que su mamá saltara de la ventana".

El mensaje de Westcol tras la condena de su novia

El amor entre Westcol, también creador de contenido, y Aida Victoria, ha tenido algunos altibajos. A finales de 2022, terminaron su relación por primera vez. Sin embargo, en 2023, ambos decidieron darse una segunda oportunidad.

Según las palabras de la 'influecer', "en primer momento, no era tan detallista como ella, después todo cambio y la empezó a sorprender".

Ante toda la situación, Luis Villa, nombre de pila de 'streamer', no dejó sola a su pareja y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de apoyo.

Compartir El creador hizo una publicación en sus historias en Instagram. Foto:Instagram: @westcol

En la publicación, puso de fondo la canción de Residente y Arcángel lanzada en 2024, 'Que fluya'. Además, una foto de ellos, mientras se dan un beso. En la imagen, escribió: "Te amo con todo mi corazón".

"Ojalá todo el mundo pudiera conocerte, aunque sea un ratico para que se den cuenta de la persona tan increíble que eres. Gracias a todas las personas que están ahí apoyando a Aida. Yo creo que por primera vez todos pensamos lo mismo", expresó.

Esto dijo Aida tras conocerse el aumento de su condena

A través de sus historias de Instagram, la joven adicionó una foto del comunicado de la Fiscalia de Colombia y aclaró: "Esto no es cierto, no me dieron orden de captura. El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme".

Además, agregó: "Y eso la Fiscalía no lo apeló, razón por la cual el tribunal permitió, a pesar de condenarme a 166 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”.

Audiencia contra Aida Victoria Merlano para definir si mantiene su condena

