Este martes 13 de septiembre se conoció que la influenciadora Aida Vitoria Merlano deberá pagar una condena de siete años y medio, con beneficio de casa por cárcel, luego de haber sido declarada culpable por favorecer la fuga de su madre y la utilización de menores de edad para la comisión de un delito.

Al parecer, la joven empresaria habría ayudado a su madre, la excongresista Aida Merlano Rebolledo, a fugarse de un consultorio odontológico en Bogotá en octubre de 2019.

Sus primeras palabras, tras la condena

En sus historias de Instagram contó que sus abogados ya apelaron el fallo para que sea absuelta de los cargos en segunda instancia. Además, aseguró que se encuentra más tranquila porque no pasará 15 años en un centro penitenciario, como ella auguraba.

"Ya lloré lo que tenía que llorar y ya puedo venir a darles la noticia: no me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar hoy realmente era eso, que me mandaran 15 años mínimo a una cárcel y pasó un milagro porque fueron siete años y medio y va a ser en el beneficio de casa por cárcel", expresó la hija de la excongresista que se encuentra refugiada en Venezuela.

También explicó que le dictaron privación de la libertad de manera inmediata, razón por la cual debe entregarse al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

