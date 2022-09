El pasado 13 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en la que se leyó la condena a Aida Victoria Merlano por haber participado en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.



Según se reveló, la barranquillera deberá cumplir una detención domiciliaria de 90 meses, es decir, siete años y medio.



Como era de esperarse, la sentencia del juez generó un sinfín de reacciones por parte de la opinión pública. Gran parte de sus seguidores estuvieron de acuerdo con que la creadora de contenido tuviera el beneficio de casa por cárcel, otros manifestaron que esperaban que fuera a la cárcel.



Ella reaccionó publicando un video en sus historias de Instagram donde le agregó un poco de humor a la situación.



“Yo viendo los comentarios de la gente que se enojó porque no me metieron a la cárcel”, escribió.

Además, Aida Victoria también decidió hablar con sus seguidores y publió un video en el que reveló cómo se sentía tras conocer su condena.



“Ya lloré lo que tenía que llorar y puedo venir a darles la noticia, no me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar eventualmente, era eso. Que me mandaran 15 años, y pasó un milagro porque fueron 7 años y medio. Y va a ser con el beneficio de casa por cárcel (…) Mis abogados ya apelaron la decisión del juez”, contó.



Obligaciones de Aida Victoria en la casa por cárcel



Más allá de los detalles y apelaciones que están pendientes en su caso, las condenas en casa por cárcel establecen ciertos limitantes legales para quien las purga.



El Código Penal señala que el condenado en casa por cárcel deberá cumplir con cuatro obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial, reparar los daños ocasionados con el delito, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando sea requerido para ello, y permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión.

