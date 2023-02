Este fin de semana que pasó, en Barranquilla se vivió el pre Carnaval. En el sábado 11, las personas pudieron disfrutar del gran desfile carnaval suroccidente, la guacherna gay, el evento garabato magia y el desfile fides y faroles y tambores. En cambio, el domingo 12 se celebró el carnaval de los niños, el evento baile de carnaval a pleno sol y el kz merecumbé.

Al pre Carnaval asistieron varios famosos como Elianis Garrido y Aida Victoria Merlano, quien deslumbró a sus seguidores con su disfraz. Durante las últimas semanas, Merlano se había mantenido bajo perfil luego de hacer pública su ruptura con el ‘Streamer’ paisa ‘WestCol’.



Sin embargo, en esta ocasión encendió las redes sociales al subir un video en su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula 4,1 millones de seguidores, mostrando que ya estaba lista para el Carnaval que se celebrará del 18 al 21 de febrero.



En el clip se podía ver a Aida Victoria con un traje dorado de dos piezas, el cual es muy parecido al de las garotas en Brasil. Además, su outfit lo acompañó con algunos accesorios en su cuello, brazos y piernas alusivos a la festividad que eran del mismo tono del disfraz. También, agregó unos zapatos de plataforma y una corona en tonos metálicos.

En la grabación, se le podía ver bailando Mapalé con varias personas en la calle y animando a la gente a formar parte de esta festividad. Su publicación la acompañó con el mensaje: “El carnaval no se cuenta, se VIVE. El que no ha vivido un carnaval, no ha vivido”.



Varios internautas han elogiado el disfraz y el baile de la barranquillera, incluso, algunos han manifestado que debería ser reina del carnaval.



“La única que me gustaría pa’ reina del carnaval”, “Esta mujer es tan todo terreno, me encantaa”, “Atentos a los 7 enanitos, blanca nieves se escapó y está en el carnaval”, “Semejante belleza en carnaval. Lo más lindo de quilla”, “A esta mujer hay que aprenderle lo que es la resiliencia. Tiene un espíritu fuerte”, se lee en los comentarios.

