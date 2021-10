Lina Tejeiro denunció que la han amenazado por besarse con otras mujeres

La actriz Lina Tejeiro se ‘desahogó’ con sus seguidores en redes sociales. Allí denunció que la están atacando por besarse con mujeres y, también, le han enviado amenazas de muerte.

¿Por qué ha recibido esos mensajes?

La fiesta de cumpleaños de Lina

Tejeiro, actual jurado del programa ‘¿Quién es la máscara?’ de ‘RCN’, hace pocos días celebró su cumpleaños número 30. Lo hizo ‘por todo lo alto’ con un evento en Bogotá donde estuvieron presentes otros famosos.

Greeicy Rendón, Mike Bahía, Pipe Bueno y el Grupo Niche fueron algunos de los artistas que amenizaron la noche. A la fiesta también asistieron famosos y personalidades digitales como Camilo Triana, Sofía Castro, Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Laura de León, Mabel Moreno, Marcela Reyes, Marilyn Oquendo y Salomón Bustamante.



Asimismo, entre los invitados estaban las empresarias e ‘influencers’ ‘Epa Colombia’, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, y Aida Victoria Merlano.

Lina se mostró muy feliz en sus redes sociales con la compañía de tantas personas.

En medio de la celebración, se besó con ‘Epa Colombia’. La empresaria de ‘keratinas’ aprovechó para compartir las imágenes en sus redes. Video que supera las 500 mil reproducciones en Instagram.

Aquella noche también se besó con Aida Victoria, pero, según mostraron en redes, era un asunto de diversión.

‘Estamos tan llenos de odio’

La actriz estaba de visita por estos días en Medellín. Allí aprovechó para asistir al lanzamiento de la canción urbana ‘Volverte a ver’, sencillo del artista Naldy junto con Aida Victoria.



En medio de la fiesta y el encuentro, Aida y Lina se besaron de nuevo y compartieron el instante en sus redes.



Durante la mañana de este jueves 15 de octubre, Tejeiro les habló a sus 8.4 millones de seguidores en Instagram. Se mostró afectada por los comentarios y mensajes negativos que ha recibido en las últimas horas a causa de los besos con las mujeres.



“Me parece super triste y terrible que les moleste tanto el amor o el beso entre dos personas del mismo sexo cuando no tiene nada de raro”, dijo en los primeros segundos del video.

“Nos cuesta tanto normalizar el amor, estamos tan llenos de odio. Me han insultado, me han dejado de seguir y me han hasta deseado la muerte solo por darle dos picos a dos amigas mías”, señaló.



También aseguró que estamos en una sociedad “retrógrada” a la cual ella no tiene necesidad de darle explicaciones por su actuar.



“Es mi vida, es mi cuerpo, estoy soltera (…) puedo repartir los besos y los picos que a mí se me dé la gana”, añadió.

De igual forma, expresó su empatía hacia la comunidad LGBTI porque, según ella, con este episodio pudo entender los prejuicios a los que son sometidas las personas que aman a otra de su mismo sexo.

“Es absurdo que no podamos ver el amor y seamos tan egoístas que creamos que los únicos que podemos amarnos somos mujer-hombre y hombre-mujer. Esta humanidad está muy loca”, concluyó.

Finalmente, Aida Victoria se pronunció de manera breve en sus redes y se mostró sorprendida por los ataques hacia su amiga: “No me creo la forma en que la gente está atacando a Lina por unos cuantos picos, por favor. Si se preocuparan tanto por la situación del país como por los picos que se da Lina Tejeiro, seguramente tendríamos un país diferente”.

