Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su ausencia en redes: ‘Me encerraba a llorar’

La 'influencer' Aida Victoria Merlano, a principios de octubre, contó por medio de su cuenta de Instagram que se alejaría de las redes sociales por un tiempo, esto porque no se sentía bien y necesitaba darse un espacio del ojo público.



(Lea también: ¿Sofía Vergara le hizo Photoshop a su foto? Usuarios en redes se pillaron un detalle).



En ese anuncio no dejó muy claro qué le había sucedido, solo le dio a sus seguidores las siguientes palabras: "Cuando uno trabaja en esto de las redes sociales a veces tiene que fingir, esta vez no me place hacerlo, me siento muy mal, tengo el corazón roto, estoy frustrada y tengo el llanto en la garganta".

Ante esto, los internautas relacionaron su despedida temporal con el cantante Ryan Castro, esto porque se rumoraba que la 'influencer' sostenía una relación con él. Debido a esto, varios de sus fanáticos le mostraron su apoyo para que volviera pronto.



(Siga leyendo: Estos son los disfraces más caros de la historia: hasta seis mil millones de pesos).

Aida Victoria rompió el silencio

El 24 de octubre, Aida Victoria Merlano decidió hacer un video para contarle a sus seguidores lo que le estaba sucediendo. Según la 'influencer', "los últimos dos meses han sido durísimos”, puesto que tuvo que enfrentar la pérdida de un ser querido, pagar una multa y otros motivos.



En el metraje le explicó a sus fanáticos: "Este es un video post crisis, me han pasado muchas cosas. Lo primero que me pasó fue que me sancionaron por cientos de millones de pesos, y nadie se imagina cuánto yo lloré esa plata, yo me encerraba por horas a llorar, a sentirme como una mi**** y, sobre todo, a sentir una soledad tremenda". También expresó que no tenía quien la ayudará en ese momento difícil.



(De interés: Las propagandas más ‘absurdas’ de los políticos en las elecciones regionales 2023).



La creadora de contenido contó que esa situación la hizo sentir mal, pero tenía que continuar con su vida: "Me desmoroné, pero eso me ayudó un montón a deconstruir esa idea que yo tenía de lo que significa ser una mujer empoderada. Al final del día una mujer empoderada se quiebra tanto como cualquiera".



Tras eso, explicó que tuvo que despedir a una persona de su familia que fue parte de su infancia: "Para quienes no lo saben, a mí me criaron mis madrinas, yo crecí en una casa con 5 adultos mayores, dos de ellos ya se han ido. Esa pérdida me enfrenta al hecho de que un día voy a llegar a esa casa y mis viejos no me van a recibir".

Agregó que una de sus madrinas, a la cual llama 'mami Miriam', sufre de Alzheimer y que ella ya no la reconoce, puesto que la enfermedad está tan avanzada que perdió el habla.



"Salió mi madrina del cuarto con unos vestiditos que me había cosido mami Miriam, porque me cosía mi ropa cuando yo era niña. Me dijo: 'Estos vestiditos los estoy guardando para cuando tú tengas a tu primera hijita’".



Al decir esto, la 'influencer' se mostró afectada, con lágrimas en sus ojos y la voz entrecortada. Luego, reflexionó: "Venía manejando y pensando, la plata se recupera, dime tú dónde yo compro vida pa’ que mis viejos me duren más, dónde compro salud para que 'mami Miriam' me vuelva a ver a los ojos y me diga: 'Carito'"



Merlano relató que tuvo que enfrentar otra situación con respecto a su núcleo familiar, lo que logró afectarla, pero no dio detalles de qué fue lo que sucedió. "Sentía que era mucho más grande de lo que podía cargar. A veces uno siente que el amor es evitarle a todo el mundo el mayor daño posible, cargar con lo de los demás. Hoy estoy más tranquila", culminó su mensaje.

Polémica por video de Aída Victoria Merlano en el Concejo de El Retiro

Más noticias en EL TIEMPO

EN VIVO| Paro de taxistas 25 de octubre: así avanza el plan tortuga en vías de Bogotá



Bogotá: así fue el debate definitivo de candidatos a la alcaldía; no se guardaron nada



¿Permitirá Nicolás Maduro que María Corina Machado sea candidata contra él en 2024?



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO