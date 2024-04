¿Aída Victoria Merlano se puede 'volar' de Colombia? La influenciadora está en Europa

Hace unas semanas, se conoció que un juez condenó a 13 años de prisión sin beneficio de casa por cárcel a Aída Victoria Merlano por tener conocimiento de la fuga de su madre y exsenadora colombiana, Aída Merlano en el 2019, desde un consultorio odontológico.

Por el momento, esta sentencia no se ha puesto en marcha y Miguel Ángel de Río, abogado de la barranquillera ha demostrado su desacuerdo con lo expuesto en el Tribunal Superior de Bogotá en marzo. “El Tribunal condena injustamente a Aida Victoria por la fuga de su madre. Llegaremos hasta la última instancia de la Corte Suprema con ella en libertad”, dijo el hombre.

Mientras este proceso llega a un punto final, la ‘influencer’ ha seguido activa en su perfil de Instagram, contando detalles de su vida como que su relación con ‘Westcol’ está en uno de sus mejores momentos.

Desde hace unos días, Aída Victoria ha llamado la atención por unas publicaciones hechas en las historias de la red social, pues se dejó ver desde París, Francia.

Ante esto, muchos empezaron a debatir si ella puede salir del país sin ningún problema teniendo en cuenta que hay una condena en su contra.

Merlano rompió el silencio y aseguró: “La verdad vine a un retiro. No tengo orden de captura en mi contra, y tampoco tengo ninguna restricción para salir del país. No voy a poner mi vida en pausa por una situación de la que la única certeza que tengo es que se escapa de mis manos. Siempre y cuando no lastime a nadie, voy a hacer lo que me haga feliz mientras puedo”.

Aída Victoria Merlano dejó su mansión de Medellín y famoso cantante la quiere comprar

‘Westcol’ contó a través de una transmisión en ‘Twitch’ que su novia ya no vive en una mansión de Medellín por la que pagaba alrededor de 25 millones de pesos de alquiler, debido a que ya no iba con frecuencia al lugar, pues solía estar en la vivienda del joven.

Este hecho llegó a oídos del cantante ‘Blessd’, quien demostró interés inmediato para comprar la vivienda, así que se comunicó con el ‘streamer’ para llegar a un acuerdo.

“Blessd se pasó a la casa de Aída. A mí nunca me había gustado que ella viviera tan lejos. Yo le dije: ‘Bebé, vamos a buscar una casa para ti y quédate en la mía mientras tanto’. Y al otro día ya estábamos haciendo el trasteo. Ahora ella ya va a vivir en otra casa más cerca, más central. Además, ella estaba pagando como 25 millones de arriendo y mantenía en mi casa durmiendo o de viaje, entonces imagínese pagar esa cantidad para eso, no era realmente necesario”, detalló ‘Westcol’.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO