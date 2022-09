Este martes 13 de septiembre a las 2 de la tarde se conocerá el monto de la condena que deberá pagar Aida Victoria Merlano luego de haber sido declarada culpable por favorecer la fuga de su madre y la utilización de menores de edad para la comisión de un delito.



Su madre, la excongresista Aida Merlano, se fugó de un consultorio odontológico en Bogotá en octubre de 2019. En el lugar también estuvo su hijo menor de edad.



(Lea también: Aida Victoria Merlano ya tiene listo el emprendimiento que hará desde la cárcel).

Para establecer el monto de la pena de Merlano, el juzgado deberá evaluar su conducta, antecedentes, entre otros factores. También se determinará si deberá pagar la condena en un centro penitenciario o tendrá casa por cárcel.

Merlano prepara su maleta

En la noche de este lunes, a solo horas de conocer su sentencia, Aida Victoria se sinceró a través de una transmisión en vivo que hizo en su Instagram y dio detalles de cómo estaba viviendo esas horas previas y la preparación de su maleta para los cambios que podría enfrentar.



"Pueden pasar dos cosas: me permiten esperar el fallo de segunda instancia en libertad o me privan de la libertad", indicó la influenciadora y empresaria sobre los posibles escenarios a los que se enfrenta este martes.



(Puede leer: Aida Victoria Merlano habla de su condena: ‘Si me ordenan cárcel, me entrego’).



Ante las miles de preguntas que le escribían sus seguidores, Merlano respondió varias de estas. Un usuario le preguntó cómo se sentía y ella respondió que era un momento muy complicado de su vida.



"Ahora mismo me siento con una fuerza que hasta a mí me sorprende, pero estoy literalmente empacando ropa por el eventual caso en que me priven de la libertad, porque para qué me voy a llevar los vestidos o la ropa con la que usualmente me visto", explicó.

La primera vez que me metieron presa me agarraron 'con los calzones abajo' FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, la joven aseguró que está preparando sus maletas para que la decisión del juzgado no la tome desprevenida y pueda estar cómoda y abrigada si debe ir a la cárcel inmediatamente.



"Tengo que empacar ropa porque no es como que yo pueda decir 'denme dos días para yo me organizar mi vida y arreglar mis cosas'. De pronto me mandan a la Policía como la primera vez", añadió.



(Le recomendamos: Aida Victoria Merlano: de esto depende que enfrente prisión o casa por cárcel).



Además, contó que la primera vez que fue privada de la libertad no estaba preparada y se enfermó por el frío que tuvo que soportar.



"La primera vez que me metieron presa me agarraron 'con los calzones abajo' y tuve que dormir en un colchón con un plástico arriba y con una sabanita súper delgada, muriéndome del frío, me enfermé. Lo que estoy preparando ahora es tener por lo menos cobijas, ropa cómoda para la situación, eso es lo que estoy haciendo", manifestó.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias