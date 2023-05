Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido que constantemente está envuelta en diferentes polémicas por los comentarios y acciones que hace en redes sociales. La joven barranquillera suele ser muy sincera y constantemente le cuenta a sus seguidores momentos importantes de su vida o anécdotas chistosas.

Hace unas semanas, la ‘influenciadora’ le estaba contando a sus seguidores porque sus relaciones no eran duraderas. Sin embargo, en un momento se desvió un poco de la conversación y comentó el día en el que un hombre gringo le propuso casarse con él para obtener la visa americana.



“Se me acercó un gringo y me dice dizque: ‘yo hace rato que me quiero casar con una colombiana, que le quiero dar los papeles, quiero que nos vayamos a vivir a Miami’”, comentó.



Aunque esta oferta podría sonar atractiva para varias personas, para la barranquillera fue un comentario fuera del lugar y por eso lo rechazó contundentemente. “Yo le dije: ‘a mí me respetas. Entre otras cosas, tú no eres mi tipo, ¿por qué? Porque es que mi tipo no es ese. Mi tipo son pobres, tacaños o inservibles. Respete, gringo’”.



En la grabación, la joven hizo referencia a la oportunidad perdida, dejando ver que muchas otras personas si lo hubieran aprovechado: “La suerte de la pen***a, la inteligente la desea”.

El mensaje de Aida Merlano sobre el amor propio

El 10 de mayo, Aida Merlano publicó en su Instagram un video con una bonita enseñanza, pues hablaba de cómo afrontar sus miedos y sanar heridas con el amor propio. Además, mostró algunos de los momentos en los que se ha sentido más vulnerable.



“Lo único más perfecto que lo perfecto, es aquello que se recupera después del quiebre. Un ser humano reparado es mucho más bonito que un ser humano que nunca ha sufrido nada”, empezó diciendo.



Luego mostró una grabación en la que se le ve llorando, pues había sufrido de unos episodios de estrés postraumático. Sin embargo, la joven resaltó la importancia de no evadir el dolor, sino que hay enfrentarlo para poderlo sanar.

“Hay sucesos de la vida que te quiebran tanto que tú terminas ni siquiera odiando a la persona que te hizo el daño, sino a ti mismo por permitir que te hicieran ese daño y se hace tan intolerable ese dolor que uno siente que sencillamente uno intenta olvidarse de eso que vivió y decide seguir caminando y en algún momento la vida te recuerda que tienes ahí una herida que está abierta, que todavía está sangrando y que te hace caminar con dolor. Pero el pasado no se pisa, se sana”, aseguró.



Una de las técnicas que le ha funcionado a Aida para sentirse mejor, es no suspender sus actividades normales como reuniones de trabajo o salir con sus amigos.



“A veces comportarte como enfermo, más enfermo te pone y más enfermo te hace sentir. Hay momentos de luz en los que tú dices ‘ya salí del hueco’ y luego te hundes de nuevo. Pero la tristeza no se puede ni se debería evadir. Este tipo de estados y este tipo de situaciones hacen parte de la vida, de hecho, son el tipo de cosas que te enseñan a vivir, está bien estar triste, a veces es necesario y los miedos también”, concluyó.

