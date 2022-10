Después de varias semanas conquistándola, el streamer antioqueño Westcol logró que Aida Victoria le diera un beso en vivo, ante las miles de personas que veían la transmisión. El joven ha manifestado en numerosas ocasiones, que desea tener una relación con la influencer.



Merlano confirmó hace unos días su ruptura con Naldy, con quien mantenía un noviazgo desde finales del año pasado. El romance no habría terminado en buenos términos y la expareja ha estado discutiendo y lanzándose indirectas en redes sociales.



Tras la separación, todo parece indicar que la creadora de contenido se está dando una nueva oportunidad en el amor. Días atrás se mostró muy cercana a Westcol, con quien la han estado relacionando.



El viernes pasado finalmente se besaron en el estudio del paisa. Mientras el streamer hablaba a la cámara, la mujer lo tomó del rostro y lo besó por varios segundos. En redes sociales, el video se hizo tendencia rápidamente y generó una oleada de reacciones.



Merlano lo ha acompañado en sus transmisiones en vivo. Foto: Instagram: @aidavictoriam @westcol

La conquista

Westcol la ha estado seduciendo desde hace un tiempo. La última vez que estuvieron en una transmisión en vivo, le manifestó que harían una buena pareja juntos. El joven incluso le explicó las razones por las que deberían tener un noviazgo.



“Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes; entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?” expresó Westcol.



Por su parte, Aida le reveló a sus seguidores que estaba entusiasmada por el nuevo romance. Aunque aseguró que aún no hay nada oficial, está disfrutando conocer más a fondo al streamer.



“Me siento en el colegio. Así tal cual. Eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Yo solo sé que estaba viendo los videos de ese día y me sorprendí, ¿cuántas veces ese niño me hace agachar la cabeza?”, confesó.



Merlano afirmó que lo único que le causa dudas, es la edad del antioqueño, que es dos años menor que ella. La mujer de 23, manifestó que no le cierra la puerta a una relación con Westcol, aunque deba acostumbrarse a esa diferencia.

