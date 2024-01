‘Porque tiene mucho dinero’: Aída Victoria Merlano sobre su reconciliación con Westcol

La influencer Aída Victoria Merlano se hizo conocida después de que se viralizara un clip en el que ayuda a su madre, la excongresista Aída Merlano, a escapar de la justicia saltando acrobáticamente por la ventana de un consultorio odontológico.



Desde la mediática historia de la fuga de su madre, condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas, Aída Victoria se hizo muy conocida en redes, especialmente por su atractivo aspecto físico y su contenido humorístico y motivacional. Hoy cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram.

Y bien, uno de los episodios más mediáticos en la llamativa vida de Aída Victoria ha sido su relación amorosa con el streamer Westcol.



La primera etapa de su relación amorosa terminó a finales de 2022, y a mediados del año siguiente, Westcol dijo en una transmisión en vivo que la influencer le debía dinero: “Yo digo algo públicamente, a mí no me gustó que Aida, que yo a ella le tenía un aprecio bonito, pero con ella todo siempre era billete, todo era plata. En su momento, yo también llegué a hacer historias para ella y nunca le cobré nada. Ella hasta me debe plata, pero yo qué le voy a cobrar por una historia si yo la quiero”.



Y con la relación aparentemente más rota que nunca, Aída respondió: “¿Por qué no los cobraste?, ¿te dio pena? Pero no te dio pena quemarme. Si querías llamar mi atención te hubieses comportado como un macho, como un varón que eso a mí me prende, pero te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina”.



Pero ya muchas veces se ha escuchado que de la guerra al amor solo hay un paso, y a finales de 2023 se confirmó que la pareja había vuelto, y que incluso estaban considerando vivir juntos en la nueva lujosa vivienda del streamer.

“El siempre me ha encantado como persona. Nuestras personalidades son compatibles, y es la relación en la que más he sentido que puedo fluir, que me puedo reir de cualquier pendejada pero puedo tener también conversaciones super maduras e inteligentes”, dijo la mujer en sus historias de Instagram, en los últimos días de 2023, acerca de la reconciliación.



“Pero una cosa es cómo es la persona, y otra cómo es en la relación. West no era un hombre detallista, entregado o de darte esa atención, y a mí me fascina que se derritan por mí, por eso las cosas no funcionaron”, agregó, refiriéndose a su primera ruptura.



“Cuando yo le respondí nos agarramos, y empezó una tensión entre nosotros. Un día de repente él me reaccionó a una historia, empezamos a hablar, nos disculpamos y quedamos bien. Por primera vez hablamos de por qué nuestra relación no había funcionado. Él me dijo: ‘tú fuiste conmigo tu mejor versión, y yo no valoré eso’”, continuó.

Finalmente, contó el momento en que tomó la decisión de regresar con él: “De repente él tuvo un detalle conmigo, me invitó a prender velitas, me mandaba a recoger al aeropuerto, y muchísimas cosas que me hicieron sentir muy especial. Creo que él está ahora en un punto diferente, y dije: ‘¿Por qué no darse otra vez la oportunidad?’. La cereza del pastel fue que bajó desde Argentina hasta Barranquilla a pasar Navidad conmigo y mi familia”.

Pero el pasado 4 de enero, Aída publicó en redes un nuevo video en el que habla con su abuela. La señora le dice que no le gusta la nueva casa que comparte con Westcol porque es muy grande, y “parece una casa finca”, a lo que Aída responde que a ella le gustan las excentricidades y lo grande.



Ante esto, la abuela pregunta: “Si a ti te gusta lo grande, ¿por qué…?”, y señala con sus labios a Westcol, y Aída Victoria, sin dudarlo, responde: “Porque tiene mucho dinero, abuela”.

Los comentarios del video en las páginas de chismes que resubieron la historia se llenaron de mensajes de humor y de incredulidad sobre la estabilidad de la relación: “Hay personas a quienes les dicen la verdad en la cara y creen que es un chiste, jajaja”, “Aida está por plata y él por tener una mujer bonita, ¿qué les asombra? Es lo normal” y “Un hijo de este par sale con más cachetes que ‘Kiko’”.

