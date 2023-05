Cuando Aida Victoria Merlano genera contenido en sus redes sociales, nunca pasa desapercibida tanto para sus seguidores como para sus detractores.



Por eso, la barranquillera decidió sumarse al reto de que los seguidores le hagan preguntas en la caja de comentarios, mientras hacía un trend de verdad o reto.

(Le puede servir: Trabajan en Inteligencia Artificial para aprender a 'hablar' con los animales).

Fue así como en una historia de Instagram, interactúo con sus seguidores y respondió a inquietudes como ¿estás en una relación con Andy Rivera?, o ¿te tomarías una cucharada de salsa de soya?.



“Sé que no me van a creer, pero no estoy en una relación con Andy, ni con otro ser humano, no estoy comiendo confites con nadie. Estoy a la espera de mi esposo. Matricúlate aquí”.

Facebook Twitter Linkedin

Fue así como en una historia de Instagram, interactúo con sus seguidores y respondió a sus inquietudes. Foto: Instagram(@aidavictoriam).

(Le puede ayudar: ¿Por qué el creador de ChatGPT no tiene acciones de la compañía?).

La segunda pregunta fue ¿A quién le cerrarías el Instagram o comerías un huevo crudo?, en respuesta se grabó ingiriendo un huevo crudo, dando entender que no le cerraría el Instagram a nadie.



También le preguntaron ¿cuál es el ex que más te ha aportado en la vida?, a lo que de manera jocosa respondió “así económicamente, solo me han aportado deudas, entonces, voy a referirme a los aportes personales. Creería que Jorge, mi primer novio, fue el que me enseño a hacer el amor, es lo único que me han dejado”.



Por último a una interrogante sobre si estaba embarazada ella respondió que si tenía cara de embarazada.

(Le puede interesar: Conductor de aplicación habría robado y dejado abandonados a dos menores en Ibagué).

Así fue respondiendo algunas de las preguntas que le hicieron, haciendo más íntima la relación con sus seguidores, que, tan solo su cuenta de Instagram, superan los cuatro millones.

Polémica por video de Aída Victoria Merlano en el Concejo de El Retiro

Más notcias en EL TIEMPO

Facebook reveló a usuarios quiénes vieron sus perfiles: ¿cómo saber si lo pillaron?

Un hombre entrenó a su gato para llevarlo con él en sus viajes en moto ¡Hay videos!

A pesar de las críticas, Kimberly Reyes muestra feliz su rostro sin maquillaje