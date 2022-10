La ‘influencer’ Aida Victoria Merlano al parecer ha dejado un comentario en su Twitter sobre la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque. En sus redes sociales Aida suele opinar sobre diversos temas como: relaciones, sexo, política, entre otros. Esta vez realizó un comentario sobre las relaciones de pareja que duran poco tiempo.

“’Uy, esas relaciones de ahora no duran nada’. Porque son otros tiempos, ya las mujeres no le aguantamos nada a nadie. Antes las mujeres preferían una infidelidad que un divorcio “, afirmó la influencer.



Asimismo, añadió “el qué dirán, estaba por encima de la felicidad. Ya las mujeres nos emancipamos de los estigmas.”



Aunque, en su comentario no menciona a nadie, muchos internautas se han cuestionado sobre si va dirigido a la exrelación de Lina Tejeiro con el cantante Juan Duque, luego de confirmase su ruptura.

“Uy, esas relaciones de ahora no duran nada”. Porque son otros tiempos, ya las mujeres no le aguantamos nada a nadie. Antes las mujeres preferían una infidelidad que un divorcio. El qué dirán, estaba por encima de la felicidad. Ya las mujeres nos emancipamos de los estigmas. — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) October 23, 2022

Juan Duque confirmó que terminó con la actriz

Después de varios rumores sobre la relación, el paisa Juan Duque quiso confirmar la noticia a través de sus historias de Instagram.



“Gracias a la gente que está apoyando la vuelta, no está fácil; la vuelta está muy densa, a veces tengo hasta miedo de hablar porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto y a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano”, contó el cantante.



También, aclaró que la relación no termino por infidelidad y más todo es para darle un espacio a Tejeiro.



“Vamos a estar bien, solamente aclaró que la relación no terminó por infidelidad. Fue una decisión de ella, que yo respeté y está bien. Y hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación”, agregó.

Por último, le agradeció a sus seguidores por apoyarlo y comentó que seguirá dando lo mejor de sí mismo en su carrera musical.



“Ojalá esto no manche mi carrera musical, que tanto trabajo y con tanto empeño, durante estos años, que le metido mucho, que he hecho muchas cosas. No voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo y estas ‘huevonadas’, hermano que hago para salir bien chimba a cantar y dar un buen show”, concluyó.

