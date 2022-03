Tras la mediática separación entre Yefferson Cossio y Jenn Muriel, se volvió viral una foto en la que el creador de contenidos de YouTube salía besando a Aida Victoria Merlano.



La aventura romántica entre el paisa y la barranquillera duró poco tiempo y ahora se ha visto a Cossio de nuevo con su exnovia en un concierto de Mike Bahía y Greeicy Rendón en Medellín.

En redes sociales se difundieron videos en los que presuntamente se veía a Merlano viendo a Yefferson Cossio con Jenn Muriel, por lo que la barranquillera respondió a preguntas sobre este suceso. Algunos internautas dicen que pareciera que los estaba mirando mal.



Aunque se veía que Aida Merlano estaba cerca de ambos, ella sostiene que ni siquiera los vio.



“Yo no vi a ese hombre, ni de reojo, es que no hubiese podido porque había un montón de gente”, sostuvo la barranquillera en las historias que compartió en su cuenta personal de Instagram.



Merlano declaró que de haber querido saludarlo habría tenido que hacer maniobras exageradas para que notara su presencia, y expresó que sabía que el famoso creador de contenido estaba en el concierto por una casualidad.

“Supe que él estaba ahí, ni siquiera porque lo saludé, sino porque saludé a los escoltas”, explicó en las historias que publicó para sus casi 3 millones de seguidores en Instagram.



Merlano expresó que realmente terminaron en buenos términos y fue ella quien decidió dar por finalizado el corto amorío. De haber podido hacerlo, la hija de la excongresista Aida Merlano habría saludado tanto a Cossio como a Muriel, según lo que expresó en sus publicaciones.



La influencer se ha hecho famosa no solo por el escándalo legal en el que está envuelta su madre, sino por sus reflexiones sobre actualidad y sobre la hipocresía con la que son tratadas las mujeres en el mundo del entretenimiento.



Precisamente, habló sobre ese detalle entre sus razones para no seguir con Cossio. “En el momento que yo decidí frenar las cosas él me entendió. Era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo”, explicó Aida Merlano.

Aida Merlano y Yefferson Cossio. Foto: Instagram: @yefersoncossio / @aidavictoriam

Además, se refirió a la lluvia de críticas que le llegaron por involucrarse con el paisa, quien estuvo con Jenn Muriel desde hace 9 años. “Yo me estaba llevando la peor parte”, puntualizó Merlano.



La barranquillera y Cossio dejaron de seguirse en redes sociales, y según Aida Victoria, esta fue una decisión de mutuo acuerdo. “Cuando las cosas son tan intensas es imposible que vuelvan a ser como antes”.



“Cada uno siguió con su vida y ya está. Uno no puede ser tan inmaduro”, agregó.



Yefferson Cossio no ha dado ninguna indicación de haber vuelto con Muriel, sin embargo, publicó varias fotos con ella en el concierto en Medellín, donde también estaba lanzando su marca de cervezas ‘Si a todo’.



Algunos de los seguidores del paisa sospechan que volverá con su exnovia, si no es que ya retomaron su relación.

Tendencias EL TIEMPO.