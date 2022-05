​​En días pasados Aida Victoria Merlano le explicó a sus seguidores la situación que estaba viviendo con el líder social del Chocó, Cristian Córdoba, a quien sacó del territorio por amenazas de muerte.

Ella comentó que por varios meses le abrió las puertas de su casa, se hizo cargo de su manutención y se ofreció a pagarle la universidad para que pudiera estudiar derecho. A pesar de esto, Cristian habló mal de ella e, incluso, presuntamente, la amenazó con contar información que le pudiera hacer daño, según relató Merlano.



(No deje de leer: Aida Victoria dijo que se sintió traicionada por el líder social que ayudó).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Recientemente, el líder social, Cristián Córdoba, contó su versión de los hechos y además comentó que ha recibido amenazas por las acusaciones que realizó la ‘influencer’.



En una entrevista con un medio nacional, Córdoba resaltó que su error fue hablar de sus problemas de convivencia con personas en las que él confiaba, pero que, al parecer, lo defraudaron e, incluso, comentaron cosas que él no había dicho. También, manifestó que él nunca dijo que sostuvo que tuvo relaciones sexuales con Aida Victoria y que tampoco tiene información que la pueda afectar jurídicamente.



(Siga leyendo: ¿Se separan Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo? Actriz responde rumores).



“No entendí por qué estas personas tomaron la decisión de quererle escribirle a ella, independientemente de todo, fui sincero al confesarle que jamás dije que había tenido relaciones sexuales con ella”, comentó Córdoba.



El líder social aseguró que se enteró de las declaraciones de Aida cuando estaba en la Comuna 13, de Medellín, con su familia. En ese momento, sus redes sociales se llenaron de comentarios de mal gusto, pues empezaron a llamarlo “desagradecido”, “traidor”, entre otros insultos.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Por supuesto, las críticas de los internautas lo han afectado. De hecho, afirmó que ha pasado noches desvelado y sin poder comer bien como producto de un ataque de ansiedad.



El líder lamentó que la situación trascendiera al ámbito público y afirmó que tomó la decisión de alejarse de Aida Merlano. Según explicó al medio nacional, prefiere terminar la relación de la manera más sana y más cuando ella expresó públicamente que no quería tenerlo cerca.



(No deje de leer: Greeicy Rendón junto a su bebé: 'Me siento como en callejón sin salida').



“Mi familia se ha visto perjudicada por los señalamientos y es mejor empezar desde cero con todo esto, siento que ha sido muy difícil, no la culpo a ella por hacer el video, pero cuando hay rabia actuamos de cierta manera y mi error fue haber confiado en otras personas”, aseguró el líder social.

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la publicación aquí).

Por último comentó que busca comenzar un nuevo emprendimiento o una beca para continuar con sus estudios.



“En este momento quiero tratar de seguir mi camino solo, pero esta vez quisiera seguir adelante con el apoyo de mi familia, buscar cómo trabajar, emprender y seguir adelante en todo esto”, contó Córdoba.

Más noticias

- Carolina Cruz revela qué rasgo la acompleja y lo muestra sin Photoshop

- ‘No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro'

- Miguel Jaramillo, esposo de Azcárate, habla de su separación temporal

- ‘Epa Colombia’ arremete contra su exnovia y revela supuesta infidelidad

Tendencias EL TIEMPO