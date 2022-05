En días pasados la creadora de contenido Aída Victoria Merlano contó en redes que el líder social chocoano al que ayudaba, la había traicionado. Según la joven influencer, Córdoba, quien vivía con ella, inventó rumores sobre una falsa relación entre los dos. Ahora, Cristian quiere contar su versión.



Según el líder social algunas personas inescrupulosas les dijeron mentiras a Aída Victoria sobre los rumores. Cristian sostiene que es inocente y que nunca manifestó a otros que él y Aída tuvieran una relación sexual.



“Entiendo y sé que a Aída le debió haber afectado el hecho de que le contaran que yo había mencionado que había tenido relaciones con ella, cuando no fue cierto, nunca lo mencioné”, explicó Córdoba para el Canal 1.

Lo más impactante de su confesión fue cuando el oriundo de Chocó reveló que tras la polémica, llegó a sentirse como el enemigo de todo el país. Esto debido a los más de tres millones de seguidores que tiene Merlano en sus redes sociales.



“En estos momentos el país me ve como la peor persona (...) Hay que entender que a veces uno quiere matar su dolor” manifestó.

Problemas de convivencia

Aída Victoria y Cristian se conocieron cuando la influenciadora realizó un viaje al departamento de Chocó. La historia del líder social conmovió a la barranquillera.



"Yo saqué a un líder social del Chocó que se llama Cristian. A él lo estaban amenazando y en ese momento yo me lo traje para Medellín, para mi casa y le dije que le iba a pagar su universidad. Resulta que yo cambié de ciudad y me fui a vivir a Barranquilla y me lo traje conmigo… tuvimos unos problemas de convivencia”, relató la 'influencer' por medio de Instagram.



Su historia coincide con lo dicho por Cristian que asegura que todo se trató de un malentendido acrecentado por los problemas al interior del hogar que compartían.

“Confesé lo que estaba sintiendo, todo el mundo tiene problemas cuando convive con alguien”, finalizó Córdoba en su conversación con el Canal 1.

