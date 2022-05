Aida Victoria Merlano le respondió a Ricardo Montaner después de que el cantante venezolano hablara acerca de las elecciones que se avecinan en Colombia, y recordara la difícil situación que vive su país natal.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de la influenciadora barranquillera, aparece Montaner contando que fue a visitar a venezolanos que viven en una terminal de pasajeros. "Cara de desaliento, desesperanza, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, tratando de vender café, de conseguir un trabajo", relató el músico.



Luego afirmó que la razón de la dura crisis de su país es que "hace 20 años Venezuela eligió muy mal".



Y agregó: "Ustedes están pasando un momento muy importante en los próximos días. Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano. Deben saber muy bien por quién van a votar, qué van a elegir, no sigan el ejemplo de Venezuela".



Ante estas palabras, Merlano aseguró en el video que "las caras de desesperanza" a las que se refiere Montaner le recordaron las personas del departamento del Chocó que ella conoció cuando fue a hacer "un documental" en ese territorio.



"Un territorio donde las personas viven con la dignidad arrebatada, donde no tienen servicios públicos, donde el Estado parece una utopía, donde el sistema de salud termina matando más que la misma violencia y donde todos los días hay madres llorando en las calles a sus hijos", afirmó.

La barranquillera recordó otras problemáticas del país, y recalcó que "jamás le dirá a alguien por quién votar", así como también prefiere no revelar sus preferencias políticas y respeta las opiniones diferentes.



Sin embargo, criticó que el cantante aconsejara a los colombianos que no siguieran el ejemplo de Venezuela. "Una cosa es convencer a través de argumentos, y otra cosa es manipular a través del miedo", aseguró.



"Yo hablo porque también soy colombiana, uno no puede hablar de la realidad de un territorio que desconoce. Pero cuando quiera yo le presento a Colombia, a esa Colombia que usted está desconociendo, a esa Colombia que parte de la población desconoce, y a esa Colombia que muy seguramente no tiene para pagar un concierto suyo", concluyó Merlano.



Por el momento, Ricardo Montaner no ha respondido a las palabras de la influenciadora.

