Aida Victoria Merlano es una de las personalidades más famosas de las redes sociales en Colombia. La barranquillera constantemente divierte a sus seguidores con sus ocurrencias.



Al estar en el ojo del huracán, Merlano no suele hablar mucho de su círculo familiar más íntimo. Sin embargo, desde hace un tiempo ha venido mostrando a su papá, José Antonio Manzaneda.



(Siga leyendo: 'La Segura' dio consejos para tener una relación a distancia).

En las últimas horas publicó una serie de historias de Instagram promocionando a su progenitor. Incluso aseguró que estarían recibiendo hojas de vida para evaluar posibles candidatas.



A pesar de la disposición de Aida para buscarle novia a Manzaneda, dejó claro

que no le seducen las mujeres interesadas en aprovecharse de él. La influenciadora mencionó todas las buenas cualidades de su papá, que podrían servirle en una relación.



“Alguna mujer que esté soltera, interesada en un hombre de cincuenta y puya, que baila salsa espectacular, sentido del humor, caballeroso... que mande su hoja de vida” expresó.



La insistencia de Merlano continuó en las historias siguientes. Publicó un video de los dos bailando al ritmo de un grupo de música vallenata en una fiesta. La barranquillera quiso demostrar los talentos de su padre.



“Bailarín excepcional, con sentido del humor, hogareño, fiel, guapo, sabio, respetuoso y con hija alcahueta” escribió en la descripción del vídeo.



Hace unos días, para el cumpleaños de Manzaneda, Aida Victoria le regaló una camioneta último modelo Mercedes Benz. En la grabación que subió a sus redes sociales, mostró la emoción del padre al recibir el obsequio.



(Le recomendamos: Lina Tejeiro sorprendió bailando 'twerking' en una fiesta de cumpleaños).

El baile de Aida Victoria y ‘El Tino’

Días atrás, en medio de una fiesta celebrada el 15 de julio, la barranquillera disfrutó con uno de los deportistas más representativos de Colombia. En su cuenta de Instagram, mostró sus pases de baile con ‘El Tino’ Asprilla.



"Ayer me encontré a un futbolista. Fue Selección Colombia, bastante polémico el hombre ¿Quién crees que es? ¿Subo el video de cuando me lo bailé?” escribió la mujer en una historia.



En los siguientes minutos, Aida Victoria publicó finalmente la grabación de los dos bailando al ritmo de una canción de salsa. Aunque no se sabe dónde fue, los famosos se mostraron respetuosos y disfrutando del momento.

Más noticias

‘La Liendra’ y Dani Duke sufrieron accidente en un Uber

‘Boyacomán' explica por qué deja 'Sábados Felices' tras 12 años

¡Contundente! Kimberly Reyes responde a quienes le preguntan si tiene novio

Jennifer López: estas han sido sus parejas sentimentales más conocidas

La dedicatoria de Jessica Cediel a su 'nuevo amor'

Tendencias EL TIEMPO