Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más conocidas del país. Sus consejos de vida la han puesto en el centro de la opinión pública por su particular manera de abordar las diferentes problemáticas que suceden en Colombia y que rodean a su mamá, quien fue ex congresista de la República.



(Puede leer: Epa Colombia incomodó a una turista por promocionar sus productos).

Pues bien, ahora está siendo tendencia en Instagram porque la barranquillera puso a adivinar a sus más de 3.3 millones de seguidores con qué jugador de la selección Colombia estuvo departiendo en una fiesta que tuvo el pasado viernes 15 de julio.

Facebook Twitter Linkedin

Historia de Instagram de Aida Merlano Foto: Instagram:@aidavictoriam

En sus historias de Instagram, puso un fondo negro con algunas de las descripcciones que supuestamente describen al jugador: “Ayer me encontré a un futbolista. Fue Selección Colombia, bastante polémico el hombre ¿Quién crees que es?”, escribió la joven, que luego le preguntó a sus fans: “¿Subo el video de cuando me lo bailé?”.



Algunos de los internautas se animaron a contestar y mencionaron que era Freddy Guarín, el ex Millonarios y ex Inter de Milán, que en los últimos meses ha causado gran controversia en redes sociales por sus polémicos comportamientos fuera de las canchas.



(Lea: La foto sin maquillaje por la que critican a Daniella Álvarez).



Sin embargo, el personaje con quien se encontró la reconocida influencer estaba muy lejos de ser la expareja de la presentadora Sara Uribe, pues este atleta pertenece a otra generación de deportistas de la ‘tricolor’.

El tino y Merlano

Resulta que con quien se encontró Aida Victoria Merlano fue con el ‘Tino’ Asprilla, exjugador de la selección Colombia, y uno de los primero exponentes del país en el fútbol europeo, pues ofició como delantero en equipos como el Newcastle de Inglaterra y el Parma de Italia.



El encuentro entre la barranquillera y el vallecaucano estuvo influenciado por la salsa, pues se les vio a ambos felices departiendo mientras se echaban unos cuantos pasos en la pista. Cabe resaltar que el encuentro se dio de manera muy respetuosa y con una distancia adecuada.



El video no pasó desapercibido y el encuentro entre los famosos empezó a ser replicado en cuentas de chismes y usuarios de internet comentaron el hecho diciendo que “ambos tienen buena técnica de baile” y otros se quejaron porque pensaron que era Guarín, quien estaba en la fiesta.



(Lea también: Alejandro Riaño cumplió y trajo el primer carruaje eléctrico al país).

Facebook Twitter Linkedin

El tino y Merlano bailando en fiesta Foto: Instagram: @aidavictoriam

Más noticias

Video: niño invidente conmueve en redes sociales cantando 'María, mírame'

Perro se hace viral en Tik Tok por bailar la canción ‘Mesa que más aplauda’

¿Se confirmó? Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo borraron fotos juntos

Tendencias EL TIEMPO