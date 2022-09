Sin duda, son muchas las reacciones que ha generado la decisión del Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá al condenar a Aida Victoria Merlano por su supuesta participación en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano.



Ante el duro fallo para la influenciadora, no hay que olvidar que la modelo no ha tenido temor de hablar sobre los sucesos ocurridos el pasado 1 de octubre de 2019 cuando su madre decidió saltar desde la ventana de un consultorio. Incluso, el creador de contenido, Nicolás Arrieta, compartió una entrevista que le hizo a Aida Victoria, en la que hablaron sobre el tema.

Este 06 de septiembre, mismo día que condenaron a la hija de la excongresista, el influencer colombiano, Nicolás Arrieta, hizo publicó un video en su cuenta de YouTube, en el que sostiene una conversación con Aida.



Debido al informal diálogo, la barranquillera hizo chistes y bromeó con el tema: “Yo estaba en un consultorio odontológico normal, con mi mamá. De repente se mandó del tercer piso y se voló. Mi mamá se tiró por esa ventana a su libertad y yo salté a la fama”.



Además, agregó: “Yo me voy normal del consultorio. Salgo y veo que dos dragoneantes salen corriendo. Sin embargo, no le presté atención a eso y pensé que seguramente estaban yendo a buscar el carro, para traerlo y llevársela”.

En juicio, Fiscalía reconstruye minuto a minuto de la fuga de Aida Merlano

Según relató en el video, Aida Victoria desconocía la decisión de su madre. De hecho, ella cuenta que tras su visita en el consultorio del odontólogo Javier Cely, se fue a un centro comercial.



Una vez le contaron lo que había sucedido, lo primero que hizo fue comunicarse con las autoridades y estar atenta a lo que necesitaran.



“Me fui para el Andino, relajada de la vida. No obstante, me llaman minutos después y me dicen que mi mamá se fugó. Yo lo primero que hice, porque me lo recomendó el abogado, fue mandar un correo a la Fiscalía poniéndome a disposición de ellos”, recordó.

(Lea también: Aida Victoria Merlano recibe mensaje de su madre: 'No estás sola, somos miles').

“Di mi dirección, mi número de teléfono y mi correo. A los tres días llegaron a la misma dirección que yo les di y me estaban yendo a meter presa. Me bajaron con una pistola en la cabeza y todo”, contó.



La joven, además, aprovechó para hablar de su vida después del escape de su madre. Durante la entrevista, los comentarios y las risas no faltaron. Incluso, se habló de una posible segunda parte.



Sin embargo, Nicolás Arrieta mencionó que debido al fallo, es probable que no se pueda realizar.



Por lo pronto, el video cuenta con más de 100 mil reproducciones, 5 mil me gustas y varios comentarios de apoyo para la barranquillera.

