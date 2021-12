La influenciadora Aida Victoria Merlano, de 21 años, se sumó a la larga lista de personalidades de redes sociales que han perdido su cuenta principal de Instagram debido a que, según menciona la plataforma, incumplió con las políticas de privacidad luego de subir unas fotos en lencería con temática navideña.

La barranquillera se pronunció sobre el tema en su cuenta de respaldo. Allí compartió la captura de pantalla de las supuestas imágenes inapropiadas y el aviso que indicaba que su perfil principal había sido “inhabilitado''.

La cuenta principal de Instagram Aida Victoria aparece desactivada. Foto: Instagram @aidavictoriam/ @aidavictoriaoficial

Esta es la tercera vez que se cierra la red social de Merlano, pues el pasado 25 agosto y 9 de noviembre sucedió lo mismo. En dichas ocasiones, ella apeló e Instagram devolvió el acceso a su perfil.



Esta vez parece que no va a suceder lo mismo, puesto que se le ve a la influenciadora con un tono reflexivo frente a la pérdida de su cuenta.



Ella manifestó en un video que no había realizado un ejercicio de desapego respecto a algunos aspectos de su vida, en este caso las redes sociales.



(Puede leer: Yeferson Cossio le ganó millonaria demanda a canal de televisión).



“De repente tienes un trabajo que te hace sentir empoderada, independiente, autosuficiente, una pareja que te hace sentir amada y respetada; unos amigos que te hacen sentir acompañada y una familia que te hace sentir respaldada. Esos son algunos pesos que te dan tranquilidad por las noches”, dice la barranquillera en modo introductorio.



“¿Pero quién eres tú cuando tu cuenta de banco esté en ceros, tu pareja te abandone y tu familia te dé la espalda? porque es que todo eso es susceptible de pérdida”, agregó.

La mujer continuó con el tono reflexivo para concluir que las personas no son lo que han perdido y no tienen que identificarse con los fracasos, sino con lo que se construye a lo largo de esas derrotas.



(Siga leyendo: La niña de 10 años que es dueña de dos empresas y se puede jubilar a los 15).



“Tienes que ser la misma persona con o sin eso que perdiste. No eres ese trabajo que perdiste. ¿Sabes cuántas personas en la pandemia perdieron sus trabajos? Tú eres tus capacidades, tus habilidades y la fuerza que solo tú conoces. No eres el apoyo de tu familia, eres el empuje que emana de adentro cuando nadie da un pero por ti”, exclamó.



“Aida Victoria no es un perfil de Instagram. Aida Victoria es una mujer que se levanta de las adversidades y mi mensaje va a seguir siendo el mismo, me escuchen mil o me escuchen un millón”, concluyó.



A raíz de esta declaraciones, seguidores de la barranquillera y usuarios de las redes sociales especulan que la cuenta de respaldo sería el nuevo perfil principal de Merlano, aunque se espera una respuesta de Instagram respecto a la cancelación de su cuenta ‘oficial’.

