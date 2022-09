Aida Victoria Merlano ha estado acaparando las portadas de los medios de comunicación, luego de que un juez de la República la encontrara culpable de ayudar a la fuga de su mamá en 2019, cuando esta asistía a una cita odontológica bajo vigilancia de oficiales del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC).



(Siga leyendo: Aida Victoria Merlano reaccionó tras conocer que algunos la querían en la cárcel).

Según se reveló en la audiencia de imputación de cargos, la barranquillera deberá cumplir una detención domiciliaria de 90 meses, es decir, siete años y medio por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, infracciones de las cuales fue absuelto Javier Guillermo Cely, odontólogo que estaba vinculado al caso.



Cabe aclarar que el fallo no está del todo firme, pues se encuentra en primera instancia. Además, ese mismo día los apoderados de la creadora de contenido anunciaron que apelarán la decisión. Entretanto, Merlano podrá estar en total libertad mientras se define si el fallo va a segunda instancia.



La situación le ha permitido pasar tiempo de calidad con su familia hasta que la justicia colombiana tome una determinación final sobre su proceso jurídico. En su cuenta personal e Instagram, donde cuenta con más de 3.6 millones de seguidores, la celebridad ha seguido con su vida normal, subiendo fotografías y dando consejos.



(Lea: ¿Por qué Aida Victoria Merlano seguirá libre y cuándo se resolverá su caso?).

Siete años y seis meses de prisión domiciliaria para Aida Victoria Merlano La influenciadora fue condenada este martes por el delito de favorecimiento de fuga de su madre la excongresista Aida Merlano. Siete años y cinco meses de prisión domiciliaria para Aida Victoria Merlano. Foto: EL TIEMPO

La broma a su abuela

Aida Vicotria Merlano podrá seguir en libertad hasta que se determine si la corte da vía libre a la segunda instancia. Por lo pronto, se le ha visto alegre en sus plataformas digitales con sus familiares y amigos, es más, ha tenido hasta tiempo para bromear con ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Aida Victoria Merlano espera la aceptación de su apelación. Foto: Instagram: @aidavictoriam

Así lo demostró en una de sus recientes publicaciones en sus InstaStories, donde le jugó una broma pesada a su abuela tildándola de ‘ladrona de toallas’. La mujer adulta se mostró bastante molesta, por lo que su reacción hizo que algunos internautas reaccionaran de manera jocosa.



“Abue, aquí en la casa estamos preocupados que te hayas robado unas toallas y no las hayas devuelto. Igual, si te las robaste porque las estabas necesitando, no te preocupes”, comentó Merlano.



(Le puede interesar: Aida Victoria Merlano y 'Epa Colombia' se ponen cita en la cárcel: 'Vamos amiga').



Su abuela, con una actitud notablemente molesta, le contestó: “Yo no tengo que robarte ningunas toallas, yo lo que tengo es toallas, cuáles toallas ni que mondá”, exclamó la señora.



“Yo ladrona no soy, boleta, lo que sea, menos ladrona (...) Mary que no esté inventando vainas conmigo, ya voy para allá a arreglar ese chicharrón, a mí no me van a meter en cuentos raros y muchos menos me van a decir ladrona”, agregó.



(También: 'Se acabó la pesadilla': Javier Cely, odontólogo absuelto por fuga de Merlano).

Más noticias

El destino de los enamorados que van a Monserrate en el día de amor y amistad

Hablo la mujer que le 'coqueteo' a Mike Bahía en un concierto

Mujer descubre que un desconocido vivía en el techo de su casa

Tendencias EL TIEMPO