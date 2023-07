En el mundo del entretenimiento, las relaciones sentimentales de las celebridades siempre han sido motivo de gran interés para el público. En ocasiones, los rumores y las especulaciones sobre posibles romances entre artistas generan revuelo en las redes sociales.



Uno de los casos más recientes que ha dado de qué hablar es la relación entre la reconocida influenciadora Aida Victoria Merlano y el cantante de música popular, Jhonny Rivera.

Durante la transmisión en vivo, Aida Victoria Merlano interactuó con sus seguidores, quienes le preguntaron sobre su relación con el artista, señalando que parecían ser más que amigos debido a la forma en que él la miraba.



“Aida pensé que tú eras la novia de Jhonny Rivera, como él te miraba con una carita de enamorado”, comentó uno de sus seguidores en la red social.

Este rumor parece haber surgido después de los encuentros entre estos dos famosos, pero ante estas inquietudes, la influencer no dudó en abordar el tema y aclarar las dudas sobre su relación con el cantante.



"Don Jhonny y yo somos repanas, siempre hemos sido panas", afirmó. "Nunca ha pasado nada con ese hombre, nunca me ha hecho ninguna insinuación, nunca me ha coqueteado, nunca me ha 'botado los perros' jamás", dijo a sus seguidores.

También contó que muchas personas pensaban que era su 'sugar' haciendo referencia un término coloquial que se utiliza para referirse a una relación en la que una persona mayor le da apoyo financiero o material a una persona más joven a cambio de una relación sentimental.



"Yo decía dios mío, bendito, pero no, cero", aseveró, repitiendo que nunca paso nada, ni siquiera una indirecta, y de hecho si hubiese pasado algo, el cantante podría hablar al respecto.

