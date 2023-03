Aida Victoria Merlano sostuvo una relación con el creador de contenido Westcol, en 2022. Ante los polémicos comentarios de su expareja hacia la comunidad LGBTI, la influenciadora decidió romper el silencio.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Merlano aprovechó para hacer una reflexión y hablar de su experiencia personal con respecto al tema. Aunque detalló que la mayoría de sus relaciones han sido con hombres, también ha sentido atracción hacia otras mujeres.

"Últimamente se han viralizado unos clips homofóbicos por parte de algunos creadores de contenido. Unos desde la tontería y otros desde la religión. Pero para mí más importante que salir a responderles, me pareció necesario hablarle a las personas que al día de hoy todavía permiten que estos comentarios de rechazo los definan", inició diciendo.

En el relato, señaló que hace tres años tuvo la valentía de salir públicamente a decir que sentía atracción por las mujeres. Sin embargo, esto trajo consigo algunas consecuencias. Una de ellas, es que peleó con una persona que amaba mucho y su rechazo provocó que se hundiera en depresión por seis meses, hasta el punto de ser medicada.

"Yo, que públicamente siempre he exhibido a parejas hombres, no me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género", señaló.

Luego, mencionó que aquellos que decidieron amar diferente son aquellas personas que son rechazadas por la sociedad: "Es la misma sociedad de los sacerdotes que les encanta los niños (...) Es la sociedad de los matrimonios ideales, en la que los hombres terminan teniendo mozo".

La barranquillera concluyó con un fuerte y contundente mensaje para sus seguidores: "Si esa es la sociedad que te rechaza, yo creo que es un elogio no hacer parte de eso (...) Nunca permitas que alguien te enjuicie, no por estupidez ni por religión”.

Westcol, en el ojo del huracán



El creador de contenido se encuentra en el ojo del huracán por unos comentarios despectivos que hizo hacia la comunidad LGTBI en una transmisión que realizó en la plataforma Twitch.

"Pueden decirme lo que quieran bro, pero eso sí no va conmigo. Que hagan sus mierd (...) pero no me traigan a ningún man acá ni por el put (...) porque lo enciendo a balín. Si le gusta tanto que le den por atrás, le hago 17 huecos", expresó.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

La relación de Aida y Westcol



La pareja salió a mediados del 2022, aunque no duraron mucho. Los meses en los que estuvieron juntos, se les veía muy felices, pues constantemente Aida aparecía en las transmisiones en vivo de Westcol.

En esos videos, la expareja hacía retos como, por ejemplo, darse besos o hablar de temas subidos de tono.

CAMILA SANCHEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL