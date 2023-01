El asesinato de la Dj de 21 años Valentina Trespalacios ha conmocionado al país en los últimos días.



Desde que se encontró su cuerpo en una maleta, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, las autoridades han hallado cada vez más pistas de lo que sucedió. Por el momento, se encuentran en un proceso para judicializar al novio de la joven, el estadounidense John Poulos, quien es el principal sospechoso del crimen.



Mientras las investigaciones avanzan en este caso, en la opinión pública también se ha reflexionado acerca de la violencia contra la mujer, sobre todo cuando viene de parte de una pareja.

La joven Dj fue encontrada en un basurero el pasado 22 de enero. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo.

Precisamente, la influenciadora Aida Victoria Merlano fue una de las que se pronunció frente a este tema. En un video publicado en su cuenta de Instagram, aseguró que quería dar un mensaje de justicia, pero también "de prevención".

"A todos nos tiene conmocionados el caso de Valentina. Sobre todo, a esas mujeres que de pronto hoy por miedo todavía no hablan, pero que cargan encima el dolor de pensar que pudieron haber sido ellas las que terminaran en una maleta", aseguró.



Merlano contó la historia de una de sus amigas, quien tuvo en el pasado una pareja que la trataba de manera "brusca" y que, el día en el que terminaron la relación,

"le sacó una pistola en la sala de su casa y le dijo que no iba a descansar hasta verla muerta".

La influenciadora dijo que, como en el caso de su amiga, "hay muchas mujeres que están vivas de milagro" y, por eso, resaltó la importancia de identificar cómo son las relaciones abusivas.

'Eres la adulta responsable de cuidar de ti'

Merlano resaltó que hay ciertas "alertas" en una relación de pareja que suelen usarse como "manipulación" y que "tienden a normalizarse" o "pasan desapercibidas".

"Ese cuentico de 'los trapos sucios se lavan en casa' o 'no hables con tus amigos los problemas que son de pareja', ¿por qué esa persona le teme a la opinión de tus amigos? ¿Por qué le teme a una percepción objetiva de lo que está pasando dentro de la relación? Porque no te quiere sacar de tu burbuja de manipulación".

Toca que nosotras mismas nos llenemos de fuerza y salgamos de esos lugares en donde corremos peligro FACEBOOK

Resaltó, además, que no hay que estar con una persona "que no tiene control de sus impulsos" o que trata mal a su pareja, pues "quien te quiere bajar la autoestima es porque te quiere controlar. Y hacerte sentir culpable todo el tiempo no está bien, porque a veces a través de la culpa también se manipula".

La influenciadora agregó que, aunque es importante acudir a las autoridades, "a veces quienes tienen que protegernos no lo hacen, y toca que nosotras mismas nos llenemos de fuerza y salgamos de esos lugares en donde corremos peligro".



"Hay hombres que identifican tus vacíos, entonces vienen a convertirse en el papá que no tuviste o en la mamá que no te protegió. Pero que no se te olvide algo y es que si en algún momento ni tuviste a ese adulto que te protegiera, hoy tú eres la adulta responsable y suficiente de cuidar de ti". añadió.

Por último, la influenciadora invitó a las mujeres a buscar ayuda si identifican alguna señal de violencia en su relación, y a ser cuidadosas con respecto a las personas que dejan entrar en su vida. "Recuerda que puedes comunicarte a la línea 100 para reportar algún caso", escribió en la publicación.

