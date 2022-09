Este martes un juez condenó a Aida Victoria Merlano por estar involucrada en la fuga de su mamá, Aida Merlano. Aún se desconoce qué pena podría enfrentar la joven empresaria y creadora de contenido.

El odontólogo involucrado en el caso, Javier Guillermo Cely, fue absuelto porque no se logró evidenciar plenamente su participación activa en el plan de escape de la excongresista Merlano, quien se tiró por la ventana de su consultorio.

En respuesta a la decisión de la corte, se pronunció a través de sus redes sociales -específicamente en sus historias de Instagram- y dijo que confía en la justicia.

En el fondo de mi corazón, realmente creo en la justicia FACEBOOK

"Estoy como cualquier persona en mi situación estaría. Me condenaron hace unas horas. A diferencia de los que la gente puede pensar, que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel", fueron sus palabras, entre sollozos y visiblemente afectada.

También aseguró que cree en la justicia, por lo que su abogado apeló el fallo y están a la espera de las decisiones venideras del juez que lleva el caso.

