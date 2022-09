"Espero que este video te ayude a encontrar el coraje para irte de esos lugares que no te hacen feliz, para emanciparte de los 'No puedo', para liberarte de las cárceles en las que vivimos sin notarlo", escribió en su cuenta de Instagram la empresaria y creadora de contenido Aida Victoria Merlano un día después de ser condenada por estar involucrada en la fuga de su mamá, Aida Merlano.

El veredicto se da tres años después de que la excongresista Aida Merlano se lanzara por la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá para escapar de la justicia colombiana, que la condenó por compra de votos.



Para el juez, la ‘influencer’ cometió dos delitos, ya que habría conocido el plan de escape de su madre: favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos.

Al respecto, Aida Victoria aseguró que su abogado apeló el fallo y, entre lágrimas, anunció creer desde el fondo de su corazón en la justicia.

'¿Qué voy a hacer esta semana?'

En el último video publicado en la cuenta de Instragram de la creadora de contenido, explicó su situación jurídica: "Tengo que esperar el martes para ver si puedo esperar en libertad el fallo de segunda instancia o si me dictan orden de captura inmediata. Entonces, lo que sí tengo seguro es que por lo menos esta semana estoy en libertad".

A raíz de este análisis, de saber que existe la posibilidad de perder su libertad en unos días, la influencer llegó a la conclusión de que no sabe qué hará durante este corto tiempo.



"Es bien curioso porque uno nunca se hace esa pregunta: ¿yo cómo viviría mi vida si esta fuera mi última semana de libertad?, ¿si a mi me dicen la próxima semana que me van a meter a la cárcel?", fue la incógnita que se planteó.



Por esta razón, invitó a sus seguidores a preguntarse si están viviendo como quieren o si hay algún límite que los "encarcela" en la cotidianidad: "Cárcel es el 'No me atrevo', cárcel es el 'Yo no puedo', cárcel es el '¿Qué van a pensar si?'. Cárcel es todo lo que uno pone como limitante para ser y hacer lo que realmente desea".

Finalmente, concluyó que no solo es una bendición tener vida, sino también tener libertad para morar y andar en ella con albedrío y autonomía.

