Aida Victoria Merlano se ha vuelto una de las creadoras de contenido más mediáticas de Colombia. Si bien es cierto que la polémica de la fuga de su madre le dio bastante repercusión en las redes sociales, también lo hicieron sus videos, fotografías y consejos de vida que ofrece a sus más de 3.7 millones de seguidores en Instagram.



Actualmente se encuentra en una nueva rencilla con su exnovio, Naldy, luego de que este saliera a dar algunas declaraciones subidas de tono contra ‘Westcol’, uno de los streamers nacionales más influyentes del momento, y quien estuvo en una entrevista en su canal de Twitch con la barranquillera hace algunas semanas.

Durante esa charla, el streamer paisa lanzó una punzante afirmación contra Naldy tildandolo de ‘pelagato’; no obstante, tiempo después se aclaró que todo fue el resultado de una broma pesada que se suscitó durante la transmisión y que no es un tema que pretenda ofender al exnovio de Merlano.



Ahora bien, casi un mes después de aquellos hechos, Naldy realizó un video en vivo en su cuenta de Instagram en la cual contó que el pasado sábado 1 de octubre había terminado su amorío con Aida Victoria y arremetió contra ‘Westcol’ por el calificativo que le puso en Twitch.



“Este parcero cogió fama hace tres meses y empezó a hablar mal de todo el mundo solo porque ganó tres pesos”, afirmó. Además, invitó al antioqueño a que se pusieran los guantes y que acabaran el 'rifirrafe' en un ring.



‘No me vuelvo a quedar callada’

Las declaraciones no calaron muy bien en Aida Merlano, quien arremetió contra su expareja dejándolo 'mal parado', pues según ella, algunas cosas que dijo son mentira.



Ella lanzó una serie de historias diciendo que no habían terminado el sábado pasado, como Nalty había asegurado, sino hace 20 días y que no lo había hecho público porque él seguía viviendo en su apartamento aún, a pesar de la ruptura.



“Normalmente siempre que yo termino una relación me quedo callada, y soy yo la que termina quedando como un cul*, pero eso no me importa (...) Nunca, en mi vida vuelvo a quedarme callada para que un ex quede bien”, mencionó Merlano.



Así mismo, aclaró el inconveniente que se generó entre Naldy y ‘Westcot’ argumentando que ella ya le había explicado por qué se había suscitado el mal entendido, cuando el creador digital lo tachó de ‘pelagato’.



