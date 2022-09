La joven Aida Victoria Merlano, recientemente condenada por la fuga de su madre -la excongresista Aida Merlano- desde un consultorio odontológico, decidió adoptar su actual nombre hace tres años.



¿Cómo se llamaba antes?

El 7 de febrero de 2019, la Registraduría Nacional registró a Aida Victoria Merlano Manzanares con ese nuevo nombre.



Antes, la hija de la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, se llamaba Karolyne Manzaneda Merlano. En su momento, la decisión del cambio de nombre llamó la atención de las autoridades.



Tal y como lo informaba la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en 2019, mientras que Aida Victoria hacía los trámites de cambio de identidad, la Corte Suprema anunciaba que no aceptaba una solicitud de la defensa de Aida Merlano (madre). En ella, pedían que cesara la persecución penal en su contra bajo el argumento de que la Sala de Casación ya no tenía competencia sobre ella, luego de que entró en vigencia la Sala de Instrucción y de Juzgamiento.



Tiempo después, en entrevista con el actor Jorge Enrique Abello, la joven contó la razón por la que se cambió el nombre. Según dijo, cuando su madre estaba en la cárcel, vivió una de las épocas más difíciles de su vida, puesto que su madre tenía pensamientos suicidas y permanecía con la preocupación de que a ella la llamaran a decirle que ya no estaba con vida, afirmó.



Más adelante, cuenta que, en una ocasión, su madre le dijo que no hablara de ella ni dijera que era su madre si eso le causaba vergüenza. "No te eches encima esa carga social de ser mi hija, porque los errores los cometí yo", le dijo la excongresista.



Esa misma tarde, se dirigió a la Registraduría y adelantó el proceso de cambio de nombre, afirma la joven. Al contarle a su madre, le expresó que se sentía orgullosa de ser su hija y que, además, ella saldría victoriosa a pesar de lo que le sucediera. Por eso decidió llamarse Aida Victoria.

Este 6 de septiembre, comenzaron los alegatos finales en el juicio que se les sigue a Aida Victoria Merlano y al odontólogo Javier Guillermo Cely por su presunta participación en la fuga de la excongresista Aida Merlano.



Luego de iniciada la audiencia virtual, el juez que lleva el caso leyó el sentido del fallo condenatorio contra la hija de la prófuga de la justicia, pues se demostró que sí sabía del plan de escape que hizo.

