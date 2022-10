Aida Victoria Merlano sigue en medio de la polémica en redes sociales. Tras sus líos con la justicia y la condena a la que se enfrenta, la influenciadora ha sido noticia por sus relaciones románticas.



Luego de meses de noviazgo, en los últimos días se dio a conocer que Aida Victoria y Naldy habrían terminado. Desde hace unas horas se han estado lanzando indirectas en redes sociales sobre los motivos de la ruptura. Incluso, el cantante insinuó que Merlano ya estaría con otra persona.



(Siga leyendo: Andy Rivera explicó por qué no ha querido iniciar una nueva relación).

Aida Victoria ha negado los rumores que inició su exnovio e insistió en que sigue soltera. Sin embargo, los internautas ya la estarían relacionando con el streamer Westcol. El joven invitó a Aida a una transmisión desde su casa y en las grabaciones se vieron muy cercanos.



Westcon aprovechó el momento para coquetearle a la influenciadora y manifestarle su interés. El paisa le aseguró que se verían muy bien juntos y que el noviazgo entre los dos podría funcionar.



“Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes; entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?” expresó Westcol.





(Más: La famosa canción de José José señalada en redes de narrar un abuso sexual).



Hace unas horas en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Aida se refirió a los rumores de un romance con el streamer. Merlano aseguró que aunque Westcol sea menor que ella, no cierra la puerta a una relación.



“Me siento en el colegio. Así tal cual. Eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Yo solo sé que estaba viendo los videos de ese día y yo me sorprendí, ¿cuántas veces ese niño me hace agachar la cabeza?”, confesó.



La barranquillera le contó a sus seguidores que el joven la hace sonrojar y la sorprende todos los días. Aunque se mostró insegura de cómo terminará todo, admitió que está disfrutando conocer más al influencer.

La ruptura entre Aida y Naldy

Desde que se conoció que habían terminado, la expareja se ha mantenido discutiendo en redes sociales. El nombre de Westcol ha sido uno de los que más ha causado polémica entre los dos.



Hace unas semanas, el streamer se refirió a Naldy como “pelagato”. El calificativo no le gustó al artista que arremetió contra el influencer en una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram.



(También: Día a Día: invitada se desmayó en plena transmisión y desató la preocupación).



“Vamos a ponernos esos guantes, como vos sos más calle, más malo, pues más gánster”, invitó Naldy.



Tras las declaraciones, Aida Victoria no se quedó callada y respondió a los comentarios de su exnovio. La barranquillera dio a entender que la relación terminó en malos términos y que al artista no le conviene que se revelen los detalles de la ruptura.



“¿Quieres que hagamos un storytime de por qué terminamos y hace cuánto? ¿Quieres contar que duramos 20 días terminados, pero seguías viviendo en mi casa y esa era la razón por la cual yo no podía aclarar todo públicamente?, porque tú seguías haciendo historias desde mi apartamento y yo cómo le explicaba a la gente que habíamos terminado ¿Quieres que hablemos o mejor nos quedamos tranquilos?” indicó Aida Victoria.



La expareja habría empezado su noviazgo a finales de 2021, luego de que la creadora de contenido protagonizara uno de los videos musicales de Naldy. A mediados de este año, durante varias semanas, Merlano manifestó que se encontraban en una crisis pero que pronto se recuperarían.

Más noticias

Mujer se baña en aceite para motores de avión para festejar su grado de piloto

Yeferson Cossio criticó a los premios Latino Show Music Awards

Profesora embarazada de exalumno quiere subastar su cuerpo para subrogación

Actriz Alina Lozano ante críticas por su 'amor': 'No es mi nieto, es mi novio'

Tendencias EL TIEMPO