La ‘influencer’ barranquillera Aida Victoria Merlano ha sido tendencia en los últimos días por su sentencia judicial. Según las autoridades, es cómplice de la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano. Ante ello, las redes sociales se han visto muy activas con las diferentes reacciones tras su condena.



No obstante, puso en pausa su situación con las autoridades y, en las últimas horas, subió un video en su cuenta oficial de Instagram, en el que habla sobre su trabajo antes de convertirse en creadora de contenido.

La barranquillera ha sido criticada y señalada por varios usuarios, dado que consideran que siempre ha sido una “niña rica” y que nunca ha pasado por necesidades. Sin embargo, Merlano, en varias ocasiones, ha explicado que la juzgan mal porque siempre ha trabajado para salir adelante.

(Lea también: Yailin se aleja de redes sociales en medio de rumores de separación con Anuel).

Precisamente, en el reciente video publicado se desahogó con sus más de 3 millones de seguidores, la mujer les contó que ella trabajó vendiendo aretes y así logró salir adelante. Además, aseguró que “Hace tres años me iba de mi casa sin un solo peso porque había peleado con mi mamá. Estuve varios días preguntándome ¿qué hago para hacer plata? Las respuestas llegaron cuando hice las preguntas correctas: ¿en qué soy buena?, ¿cuál es mi talento?, y ¿cómo hago que eso me dé plata?”, contó Merlano.

De acuerdo a su relato, a medida que la’ influencer’ se hacía preguntas, encontraba las respuestas correctas, pues sus características la ayudarían a conseguir el trabajo ideal para ganar dinero.



“Soy extrovertida, no me da pena nada, voy a vender cosas, pero ¿qué puedo vender?, me fui para el centro de la ciudad a conseguir cierta mercancía económica para luego venderla cara. Pero, entonces, cuando llegué al centro, me encontré con unos accesorios que ya había comprado en el Buena Vista a $ 85.000 y que al por mayor me salían a $ 18.000. Dije sí, ahí fue”, contó la modelo.

(Siga leyendo: Yina Calderón lanzó fuertes críticas a otros famosos e influenciadores).

Los accesorios fueron la entrada para que su economía comenzara a crecer. Vendió aretes, collares, anillos, entre otros y, con el tiempo, se fue haciendo clientes que la recomendaban con más personas, por lo que su capital fue duplicándose exitosamente.



“En esa época había muchos grados en Barranquilla, entonces yo dije no, para esos eventos por lo general solo se tiene los zapatos y el vestido, pero no los accesorios Me fui para las peluquerías y mientras esas mujeres se arreglaban yo les vendía los aretes. No se imaginan la cantidad de aretes que vendí ese día. Piensa en la necesidad y solvéntala”, explicó.



Al darse cuenta de que el negocio estaba funcionando, decidió crear un Instagram para publicar fotos de sus accesorios, su estrategia, fue tomarse fotos y utilizar ropa muy básica para que resaltaran más los aretes y collares.

“Toqué puertas por todos los edificios y le vendí accesorios a todos mis vecinos. Pero me di cuenta de algo y es que, cuando una persona te compra accesorios por fuera, te los compra para cierto evento. Pero, cuando la persona está en su casa, saca los vestidos de todos los colores y te compra muchísimos más accesorios para tener más variedad cuando haya más eventos”, resaltó Merlano.

La emprendedora desarrolló otra estrategia para que su proyecto tuviera mayor crecimiento, entonces habilitó un ‘catálogo a tu casa’. Así, ella iba a la casa o apartamento de sus clientes para que se midieran la ropa con los objetos que ella vendía y, con ello, lograr que las ventas fueran más abundantes.



“En solo seis días me había hecho $ 6.000.000, teniendo un capital únicamente de $ 500.000. Por eso, lo único que en esta vida debe dar pena es ser un flojo, así que usted con empuje y berraquera salga adelante”, concluyó la ‘influencer’.

