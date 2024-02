Aida Victoria Merlano dice que se casará con WestCol: ‘Queremos un bebé ya’

La influencer Aída Victoria Merlano se hizo conocida después de que se viralizó un clip en el que ayuda a su madre, la excongresista Aída Merlano, a escapar de la justicia saltando acrobáticamente por la ventana de un consultorio odontológico en Bogotá.

Desde la mediática historia de la fuga de su madre, Aída Victoria se hizo muy conocida en redes, especialmente por su belleza y su contenido humorístico y motivacional. Actualmente, cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram.

De igual forma, uno de los episodios más mediáticos en los que la barranquillera se ha visto envuelta es en los diferentes eventos de relación amorosa con el streamer WestCol.

La primera etapa de su relación amorosa terminó a finales del año 2022, y a mediados del 2023, WestCol dijo en una transmisión en vivo que la influencer le debía dinero : “Yo digo algo públicamente, a mí no me gustó que Aida, que yo a ella le tenía un aprecio bonito, pero con ella todo siempre era billete, todo era plata. En su momento, yo también llegué a hacer historias para ella y nunca le cobré nada. Ella hasta me debe plata, pero yo qué le voy a cobrar por una historia si yo la quiero”.

Sin embargo, pocos meses después y en las últimas semanas de diciembre del 2023 los creadores de contenido anunciaron que retomarían su relación, la noticia la compartieron con unas fotografías donde se pueden ver felices en fechas como Navidad y Año Nuevo, desde entonces se han dejado. ver felices en su relación.

Recientemente, por una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de Instagram, Aida Victoria Merlano se sorprendió a sus millones de fanáticos al confesar que espera casarse este 2024 y formar una familia con WestCol.

Aunque, generalmente son muy críticos por las polémicas que protagonizan, existen quienes aplauden su amor y una de sus seguidoras le preguntó: "Hermosa, vive ese amor tan lindo, ¿para cuándo el bebé?", ante esto la barranquillera agradeció por los buenos deseos y confesó que tanto ella como WestCol desean convertirse en padres.

"Yo me muero por ser mamá y Luis se muere por ser papá y nosotros hemos estado hablando sobre eso (...) Queremos un bebé ya", dijo entusiasmada Aida Victoria.

De igual forma, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a su pareja, pues dijo que antes de tener un hijo, lo primero que quiere hacer es contraer matrimonio, sin embargo, aclaró que es un tema del que ya ha hablado con su pareja y que tienen planeado.

"Mentira, no es una indirecta, ya hablamos de eso y nos vamos a casar antes de que se acabe el año, seguro pronto me verán embarazada", dijo la influencer.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

