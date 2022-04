Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más influyentes en redes sociales. Actualmente tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta de Instagram, plataforma en la que comparte videos graciosos, reflexiones, fotografías y tips de belleza.

Recientemente, la 'influencer' aclaró a través de historias de Instagram que, a diferencia de lo que piensan algunos de sus detractores, no se ha inyectado biopolímeros en sus glúteos, ni se ha sometido a tratamientos estéticos de aumento de cola.

"Yo jamás me he inyectado biopolímeros ni he salido a recomendar biopolímeros. De hecho, yo jamás me he puesto nada para incrementar el tamaño de mi glúteo", aseguró.



Aida Victoria Merlano explicó que lo único que ha hecho es colocarse hilos tensores para levantar sus glúteos, más no para incrementarlos.



(Lea también: Actor Miguel Herrán, devastado, muestra como se incendió su casa).



"Los biopolímeros son sustancias inyectadas, el hilo tensor es una agujita con un hilito enchurcado, sale la aguja y el hilo queda adentro, el material es polidioxanona... Te meten un hilo abajo, tensan y los otros hilos incrementan la producción de colágeno y cuando tu haes ejercicio tienes mejores resultados" , explicó.

(¿Nos lee desde App? Encuentre el video desde la App).



(De interés: Alejandra Azcárate se burló de su caída en plena sesión de fotos).

¿Qué son los hilos tensores?

De acuerdo con el portal 'TopDoctors' son unos micro hilos que se utilizan en procedimientos estéticos de rejuvenecimiento, por lo general, en el rostro para levantar las cejas, definir el contorno de la cara y eliminar arrugas.



Los hilos se implantan como una red que servirá de soporte del tejido y, además, favorece la producción del colágeno.



(Siga leyendo: Aida Merlano se reencontró con su mamá en Venezuela: ‘No estoy bien’).



El portal especializado también explica que tras el procedimiento, la zona intervenida se puede hinchar, sentir acalorada e, incluso, puede aparecer un hematoma. Sin embargo, son efectos secundarios que deben pasar con el tiempo.

Más noticias

Miss Universo explica el porqué de su cambio radical tras aumento de peso



‘Epa Colombia’ muestra la vida de ‘Doña Gloria’ 10 años después de su video



La amenaza de hermanos de Chris Rock a Will Smith: ‘te vamos a reventar’



Tendencias EL TIEMPO