Aida Victoria es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia. En su cuenta de Instagram, donde publica la mayor parte de su contenido, tiene más de tres millones de seguidores.



La mujer se ha convertido rápidamente en una influenciadora admirada por miles de personas. Sin embargo, las redes sociales y los comentarios de algunos le estarían empezando a afectar.



Merlano aparece constantemente en las noticias de medios de comunicación y portales de internet. Según la influenciadora, algunos de esos artículos tienen el objetivo de atacarla.



En un video publicado en su cuenta de Instagram se mostró emocional mientras le contaba a sus seguidores la pesadilla que ha estado viviendo. Explicó que las críticas la han perjudicado psicológicamente.



La famosa aprovechó la grabación para relatar que está siendo acosada por un medio que publica información falsa y maliciosa de ella. Aunque no nombró el sitio web, aseguró que ya se encuentra tomando acciones legales.



"Siempre dicen: “¿Qué harían los influencers por un like?”, pero hoy yo me pregunto: ¿Hasta donde van a llegar los medios por un click? Llevo 2 años y medio aguantando que UN MEDIO se lucre de la peor manera, así que esto, para crear conciencia, pero de las acciones legales, ya se están encargando mis abogados”, expresó la barranquillera.



A pesar de los halagos y cariño que recibe de sus fanáticos, Aida Victoria considera que algunas personas son injustas con ella. Añadió que a veces les falta empatía a la hora de tratar a los demás.



“Este portal de noticias con titulares como ‘El desespero de Aida Victoria por ser famosa’, 'El desastroso debut de Aida Victoria Merlano como presentadora de televisión'... Y así hay 17 artículos donde me tratan de que tengo ínfulas de diva, que soy una cochina”, relató la barranquillera.



La mujer admitió que en un momento, ese mismo portal noticioso sacó una nota que la afectó a tal punto que tuvo que buscar ayuda profesional para superarlo.



“Dos años y medio llevan con esto. En el 2019 se pasaron 'tres barrios' con un titular y me mandaron a terapia. Yo sinceramente no los leo. Yo no creo que en dos años y medio no haya hecho una cosa buena que merezca ser expuesta. En todo caso este video es para recordarle a los medios de comunicación que detrás de sus noticias hay seres humanos”, concluyó.



La relación con Naldy

Hace unos días la influenciadora manifestó en redes sociales que su noviazgo estaba pasando por un mal tiempo. Merlano aseguró que los altibajos son normales en un romance.



En sus historias de Instagram compartió un tierno momento con su novio y explicó que ya arreglaron sus problemas. Los cibernautas le habían preguntado si se reconciliaron.



La respuesta de Aída Victoria fue contundente, publicó una foto besando a Naldy y terminó mirando a la cámara para contar que se encontraban mejor.



La pareja empezó su relación a finales de 2021 pero no fue hasta este año que la hicieron pública. Los dos constantemente suben contenido con el otro y se presumen en sus redes.

