Aida Victoria Merlano, indignada con quienes filtran videos íntimos

Visiblemente molesta, Aida Victoria Merlano arremetió contra las personas que filtran videos íntimos y atacan a las mujeres que salen en ellos.



“Por qué, en pleno siglo XXI, todavía agarramos la moral sexual de una mujer para humillarla públicamente. Por qué difunden videos íntimos, como si fuera un meme, y le hacen pensar a la mujer que hizo algo malo, cuando en realidad son todos los que comparten el video quienes cometen un delito”, comentó la joven en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Pero, ¿qué fue lo que pasó y por qué Merlano está hablando de este tema?



Según explicó la joven, hija de la condenada excongresista Aida Merlano Rebolledo, sus palabras están relacionadas con un video íntimo que está rondando en redes sociales y que, decían, era de ella, “pero no, no soy yo”.



“Y ¿por qué debo salir a aclarar si soy o no la del video?, ¿qué diferencia hace?, ¿para que la gente crea que no las hago? Es que yo sí las hago”, aseguró.



Aida Victoria comentó que habló con la mujer del video y que la está pasando mal: “Tiene una familia que está sufriendo, hay personas que la están atacando y está enfrentado consecuencias por de algo con lo que a nadie estaba dañando”.



“Se cagaron la vida de una persona. Todo mi amor y mi apoyo. Ella nada malo estaba haciendo. Los cabrones son quienes lo difundieron y lo compartieron”, añadió.

‘Falta de empatía’

La joven, quien se ha convertido en ‘influencer’, se mostró muy crítica con los hombres que publican videos que graban en la intimidad con una mujer.



“Tú te grabas en un acuerdo íntimo con tu pareja. Si él falta a ese pacto, no es tu culpa, el rastrero es él”, señaló, al tiempo que resaltó que, cuando algo así pasa, en vez de hablar más de la mujer, “deberían más bien cagarle la vida al machito que quiere presumir con su manada”.



“Las mujeres tendríamos que ‘quemar’ (hacer público) a los manes que salen en esos videos y no estar con ellos, y no ser ellos quienes no quieren estar con una mujer que sale en un video íntimo”.

Aida Victoria Merlano está en un proceso por, supuestamente, ser cómplice de la fuga de su madre. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Comentó que le molesta mucho el machismo, pero, sobre todo, las mujeres machistas y que las personas que reciben un contenido de estos y “no deberían tomárselo tan a la ligera”.



“La gente debería tener empatía, ponerse en los zapatos del otro y no pensar ‘quién la manda a grabarse’”.



No es la primera vez que la joven Merlano habla sobre este tipo de temas. Ya en meses pasados había criticado a quienes juzgan, a ella y a otras mujeres, por su forma de vestir. En otra ocasión, se defendió de los señalamientos por estar de fiesta mientras su mamá estaba fugitiva.



En la actualidad, Aida Victoria está en un proceso por, supuestamente, haber sido cómplice en la fuga de su madre, en octubre del 2019.



