En los últimos días, los videos de la colombiana Mafe Walker se han vuelto virales en las redes sociales, pues la mujer asegura que tiene contacto con otras dimensiones y puede hablar un idioma alienígena. Además, afirma que transmite “secuencias vibracionales solares, con cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.



Sus declaraciones han tenido diferentes reacciones en internet, entre las que se encuentran memes y parodias de Walker. Sin embargo, la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano se pronunció para defenderla de las críticas.



(En contexto: Mafe Walker, la colombiana que se ha hecho famosa por 'hablar alienígena')

En su cuenta de Instagram, Aida Victoria realizó una dinámica en la que respondió preguntas que le hicieron sus seguidores, uno de ellos le preguntó: “¿Qué piensas de la vieja que habla dizque alienígena?”.

Al principio, la barranquillera dio algo de contexto para aquellos usuarios que aún no conocían la viralidad de Mafe Walker en internet.



“Hay una mujer que dice que habla alienígena”, dijo Aida, quien luego imitó el curioso dialecto de la mujer. “Ay, buscando aquí que se me aparezca un alien”, continuó divertida.



(Puede leer: El mensaje de Mafe Walker para Colombia antes de las elecciones)



Luego, la influencer decidió dar su opinión sobre Mafe Walker, dejándole ver a sus seguidores que prefería no darle importancia a lo que ella hacía.



Igualmente, les invitó a que no se dejaran afectar por lo que la mujer hiciera o dijera, y que permitieran a los demás ser felices con sus particularidades, todo esto haciendo una comparación con las personas que creían en las mentiras de sus exparejas.



(Lea también: Mafe Walker explica su 'don': 'Siento mi mandíbula con mucha energía')



En el texto que acompañaba el video de Aida, también se puede leer una opinión similar: “No sé por qué te afecta. Deje a la gente ser feliz”.

Redacción EL TIEMPO

