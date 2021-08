'Hay mucha gente libre que merece estar en la cárcel': hija de Aida Merlano

Pasan las horas y el tema de discusión nacional sigue siendo la condena de 5 años de prisión que le impuso este jueves el Tribunal Superior de Bogotá a Daneidy Barrera, la reconocida ‘Epa Colombia’, por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.



Su caso, que se remonta a la grabación que hizo de sí misma vandalizando una estación de Transmilenio en noviembre de 2019, ha despertado todo tipo de reacciones que, en su mayoría, cuestionan la severidad de la pena.



Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral y que se encuentra prófuga de la justicia colombiana desde hace dos años, fue una de las últimas en manifestarse.

La joven, que se encuentra bajo investigación en el caso de su madre por supuesta complicidad en su fuga, sorprendió a propios y ajenos en redes sociales con su postura sobre el polémico fallo contra ‘Epa Colombia’.



“Hay mucha gente libre que merece estar en la cárcel”, comenzó el vídeo de la primogénita de la política que ha sido pedida en extradición por el gobierno colombiano a las autoridades venezolanas, quienes, en teoría, la mantienen en su poder desde principios de 2020.

Aida Victoria es conocida por abordar distintos temas de sexualidad en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram: @aidavictoriam

La mujer, de 21 años, centró su comentario en el delito que había sido desestimado en primera instancia y que el Tribunal reconsideró en su fallo: instigación a delinquir con fines terroristas.



“La Epa cometió cierto acto y dijo: ‘Esta es una de las formas que tiene el pueblo de manifestarse’ y eso es una opinión subjetiva suya, no una invitación a delinquir”.



“Presumir que porque la Epa Colombia es una figura influyente va a hacer que ciertas personas repliquen la conducta es un mero prejuicio”, apuntó.



En su mensaje, Merlano se atrevió a hacer su propio análisis jurídico de por qué ‘Epa Colombia’ no cometió el crimen más grave de los sancionados. La conclusión que dio es que la sindicada no debería ser sometida a prisión intramural.



“El fin de la cárcel es la resocialización y la ‘Epa’ ha demostrado de mil maneras que está resocializada”.



“A ella la meten en la cárcel realmente porque la quieren instrumentalizar para mandar un mensaje claro al pueblo”, sentenció.

Aunque hoy se dedique a las redes sociales y a gestionar su empresa de lencería, Aida Victoria Merlano ha expresado en varias oportunidades que estudió al menos seis semestres de derecho y dos de psicología.



No en vano sus seguidores, a pesar de la condena de su madre y los señalamientos en su contra, le recordaron en los comentarios que ‘debería ser abogada’.



“No me queda más que decir que: mucha fuerza para la ‘Epa Colombia’ y que ojalá se haga justicia”, concluyó Merlano en su publicación.

