¿Qué sucedió con la cuenta principal de Aida Victoria Merlano en Instagram?

Aida Victoria Merlano es una de las ‘influencers’ más polémicas. Hace poco recibió críticas por compartir un video que hablaba de sexo, que fue grabado en el recinto del Concejo de El Retiro, Antioquia.



En aquel clip humorístico publicitaba productos eróticos, pero el chiste no le hizo gracia a varios de los concejales de la región.

Incluso, el presidente del Concejo de El Retiro, Óscar Zapata, redactó un comunicado a la opinión pública en el que rechazaba “el uso que le dieron al préstamo del recinto”.



Después de esa polémica, Merlano compartió en su cuenta otras historias, entre las que llamó la atención una que decía: “Queridos, durante los próximos 5 días solo estaré en @aidavictoriaoficial”, la que hasta ese momento había sido su cuenta secundaria.



En @aidavictoriaoficial, compartió un ‘Reel’ en el que dice: “Hoy me levanté rayada con el mundo. Instagram es una ... , uno no puede hacer nada … me van a quitar la cuenta. Y luego recordé que nuestro cerebro es selectivo y efectivo. (...) Entonces yo dije no, ¡qué afortunada que soy! porque estoy aquí y ahora, porque todavía no me han cerrado la cuenta, porque he recibido muchos mensajes bonitos, porque tengo ánimo y que afortunada por todo”.

Sus seguidores la felicitaron por su actitud positiva: “Así es, me encanta tu forma de pensar”, comentó uno de ellos.



Aunque algunos pensaron que le habían cerrado la cuenta, ya que no aparecían sus publicaciones, en realidad no fue así. En sus historias en Instagram de la cuenta secundaria estaba respondiendo a una dinámica de preguntas y respuestas.



“¿Aida, qué pasó con tu otra cuenta?”, preguntó uno de los usuarios, a lo que ella respondió: “No me la han quitado, no es como la gente especula, no es ninguna estrategia de marketing. Yo les había dicho que la iba a tener inactiva cinco días, ya comenzaron a contar esos cinco días, solo eso”, aseguró Merlano.

Pantallazo de las historias de Merlano. En una anuncia que dejará su cuenta y en otra aclara que no se la quitaron. Foto: Instagram @aidavictoriam/ @aidavictoriaoficial

Así que, para los seguidores de la barranquillera, muy probablemente su cuenta principal vuelva a estar activa en los próximos días, cuando ella lo decida.



Aida Victoria Merlano es hija de la excongresista Aida Merlano, que está prófuga de la justicia desde octubre de 2019.



Aida Victoria también afronta un proceso judicial, que sigue abierto. Si se demuestra que ella colaboró a la fuga de su madre puede llegar a pagar hasta 21 años de cárcel.

Aida y Aida Victoria Merlano Foto: Archivo EL TIEMPO / Instagram: @aidavictoriam

