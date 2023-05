Cuando se trata de contestar preguntas de su vida íntima, Aida Victoria Merlano no tiene ‘pelos en la lengua’. Desde que saltó a la fama, la influenciadora ha sacado a la luz su personalidad abierta, sincera y arrolladora.

(Lea también: 'Atacándome por mi moral sexual': Aida Victoria respondió a Karen Sevillano).

Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas realizada en Instagram, la creadora de contenido se sinceró una vez ante los más de 4,5 millones de seguidores que acumula en esta red social. Como si de una charla de amigos se tratara, aconsejó a los usuarios, dejó al descubierto algunas posturas personales y se refirió a sus ‘tropiezos amorosos’.

“¿Por qué tus relaciones no funcionan?”, le preguntó un internauta anónimo a Aida Victoria, quien decidió no aludir a las causas que llevaron a la ruptura con sus exparejas. En cambio, habló de sí misma y de lo que, para ella, explica la fugacidad de sus romances.



“El común denominador de mis relaciones soy yo misma, entonces mis relaciones fracasan realmente porque yo tomo de manera apresurada decisiones que no debería”, inició diciendo la creadora de contenido ante la cámara.



Esta impulsividad a la hora de tomar decisiones está relacionada con que se deja “llevar por el primer sentimiento” que le evoca la persona. Aunque reconoce que antes de involucrarse afectivamente con alguien es importante conocerlo, tal vez hacerse amigos primero, su impaciencia la ha llevado a tomar decisiones equivocadas.

(Siga leyendo: Le recuerdan a Aida Victoria que, antes de Andy, ella era amiga de Lina Tejeiro).

“Al inicio, en la etapa de la conquista, la gente muestra su mejor cara. Nadie dice en la primera cita: ‘Hola, yo soy tóxico, ronco por las noches y hablo dormido’. Hay cosas que solo el tiempo te va mostrando (...) Por eso a veces toca ser amigo primero y yo soy demasiado acelerada, y no he cosechado en mí la paciencia”, agregó la influenciadora barranquillera.

En menos de cinco segundos, Merlano resumió la razón por la que sus relaciones, hasta el momento, no han dado frutos: “Mis relaciones no funcionan porque soy muy impaciente”.

¿Cuáles han sido las relaciones de Aida Victoria Merlano?



Desde que la influenciadora apareció en el radar mediático, se le ha relacionado con varias personas. Uno de sus romances más sonados fue el que sostuvo con Naldy, un cantante de música urbana.



Lo que comenzó como una relación idílica, terminó en 2022 en medio de indirectas, rencillas y polémica. En un video publicado en Instagram, la creadora de contenido desmintió algunos detalles de la separación que había proporcionado Naldy y lo invitó a “quedar en paz”.

(De interés: Aida Victoria deja por el piso a youtuber que la trató de interesada con Westcol).

Mucho antes de que hiciera pública su ruptura, a Aida ya se le había relacionado con Westcol, uno de los streamers más famosos de Twitch. Los creadores de contenido sostuvieron un noviazgo de un par de meses y después anunciaron su separación, la cual se dio en buenos términos.

Westcol y Aida Victoria sostuvieron un corto, pero intenso romance en 2022. Foto: Youtube: WestCol

Respecto a los motivos que llevaron a la finalización de la relación, el streamer antioqueño señaló: "Fue una decisión que tomamos hace rato y ni siquiera fue porque tuviéramos más, sino porque empezamos a charlar en el momento en el que los dos estábamos en un pick y era muy complicado coincidir tiempos".



Aunque fugaz, Aida Merlano también sostuvo un romance con Yeferson Cossio. En algunos videos que se viralizaron en redes sociales, se les vio besándose y dándose muestras de cariño. Si bien la relación no funcionó, la influenciadora expresa aprecio por el influenciador.



“Las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él (Yeferson). Sí hubo una cagada, él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue”, señaló Merlano en diálogo con ‘Dímelo King’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

