Aida Victoria Merlano fue la protagonista del video musical ‘Dudas de mí’, junto al cantante de música urbana Andy Rivera. La creadora de contenido confesó en sus redes sociales que pasó por una situación incómoda en el momento que estaba grabando el audiovisual, por lo que se sintió muy apenada.



“Hola Andy Rivera, prefiero que te enteres por mí por una situación que se me salió en un live. Yo sé que tú crees que ese día fluyó muy natural, pero quiero que sepas que nunca en mi vida me habían sudado tanto en las axilas”, comentó la influenciadora en sus redes sociales.

Los dos confesaron que en el momento de la realización del video se sentían nerviosos, aunque en el video musical no transmiten tal sensación, debido a que se les ve muy cómodos interactuando.



“Esta es una canción realmente especial para mí, ya pueden ir a ver el vídeo tan increíble que hice junto a la hermosa Aida Victoria”, dijo Rivera en un post de Instagram.



El video tiene más de tres millones de visualizaciones, 48 mil me gusta, y más de 2 mil comentarios en el que destacaron el entendimiento natural entre los dos en la grabación.



“Aida es muy profesional y junto a Andy, qué nota”, “Cómo siempre no esperaba menos de ti mi Andy hermoso, y más con la colaboración de la hermosa de Aida, un dúo perfecto”, y así miles de comentarios destacando el trabajo de ambos.

Un video que generó polémica



Las dos celebridades cuentan con millones de seguidores, quienes están pendientes de cada paso que dan en sus carreras. Por eso se ha armado la polémica debido a que se les vio muy cómodos interactuando de forma coqueta.



Esto generó un fuerte comentario por parte de otra influenciadora, Karen Sevillano, quien habló sobre Lina Tejeiro.“Para los que no saben quién es Aída Merlano, que se mete en un bochinche cada semana: de ella dijeron que se metió con Yeferson Cossio (él teniendo su novia); que se metió con WestCol, con Naldy y ahora dicen que con Andy Rivera”, haciéndole una fuerte crítica a Merlano quien al parecer es cercana a la actriz Lina Tejeiro, expareja del cantante. A lo que Andy Rivera salió a defenderla para despejar todo rumor en su cuenta de Twitter.

“No defiendas ni pelees algo de lo que no tengas conocimiento ni argumento, quizás estés del lado equivocado, quizás te ciegue el fanatismo desmesurado. Si puedes acceder a la información, trata de que sea verídica, habla con bases que demuestren que conocen la historia. Y luego, si tienes mucho tiempo libre, haz tu juicio y cuéntaselo a los que anden desocupados como tú” afirmó el intérprete en su red social.

