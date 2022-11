Aida Victoria Merlano es, hoy por hoy, una de las creadoras de contenido más conocidas del país. Su relevancia en el caso judicial de su madre, la ex congresista Aida Merlano, catapultó su imagen en la palestra mediática, por lo que aprovechó la coyuntura para hacerse conocer en las redes sociales.



(Siga leyendo: Rosalía bailó para Rauw Alejandro en los Latin Grammy y le declaró todo su amor).

Desde el 2019, que se conoció la noticia de la fuga de su progenitora, se ha logrado hacer un nombre en el país como una creadora de contenido enfocada en el análisis de varias situaciones de la actualidad nacional, la sexualidad y en lo que tiene que ver con el estilo de vida.



En el último mes ha logrado posicionarse entre las más vistas de Twitch Colombia, una plataforma de transmisiones en vivo, por haber hecho pública su relación con Westcol, el streamer con más visualizaciones a nivel nacional en la plataforma. Desde entonces, ambos se han mostrado bastante unidos y compartiendo tiempo de calidad juntos en eventos públicos, videos, fotos y anuncios comerciales.



(También: Pautips sorprende a sus fanáticos y anuncia su compromiso matrimonial en París).

Recientemente, Merlano volvió a acaparar la atención de la comunidad digital por responder a la pregunta sobre si sería actriz porno o si se introduciría en la realización de contenido para adultos en plataformas como Only Fans.



“A mi me gusta hablar sobre sexualidad, pero la industria no me llama mucho la atención no porque me parezca que está mal, sino porque ahorita estoy haciendo más cosas que me interesan”, expresó.



Luego, la barranquillera respondió otro cuestionamiento de uno de sus seguidores que quiso saber si ella está interesada en una carrera profesional actualmente. Duda que la influencer respondió haciendo una lista de estudios que cursó y acabó, así como aquellos que no logró culminar.



“Yo hice seis semestres de derechos, dos de psicología, tengo un diplomado en secualidad y otro en derechos humanos. Por lo pronto, no tengo la expectativa de terminar alguna carrera, pero en un futuro sí porque me gustaría ser tearapeuta sexual”, concluyó.



(Lea: Novia quiso sorprender con carta de amor y le respondieron con correcciones).

Más noticias

Yina Calderón fue expulsada de un concierto en Bogotá cuando subió a la tarima

Crossfit y modelaje, pasiones que muestra la jueza Vivian Polanía en Instagram

Un centenar de ovejas llevan caminando en círculo por 14 días seguidos

Tendencias EL TIEMPO