Aída Victoria Merlano hizo parte de los famosos que disfrutaron los dos conciertos que dio Karol G en la ciudad de Bogotá. Días después en su cuenta de Instagram la barranquillera contó el susto que tuvo por culpa de alguien que conoció en el evento.



Merlano aseguró que estaba disfrutando del concierto y bailando sobre las sillas cuando se percató de que alguien la estaba mirando. Aída Victoria dice que no le prestó atención porque se encontraba desde su puesto, detallando a las personas que tenía a su alrededor.



La persona que la observaba le sonrió y de acuerdo a la influenciadora, ella le devolvió la sonrisa como un gesto de amabilidad. Luego continuó el concierto y Merlano pensó que allí se quedaría la interacción.



“Estoy yo bailando, alguien de este palco me sonríe... y yo sonrío y ya. Pa’ mí esa sonrisa fue tú me estás saludando y yo te estoy diciendo aquí con mucha cordialidad, saludos respetuosos y cordiales, hasta ahí normal” explicó Aída Victoria en un en vivo.



Luego según el relato de la popular creadora de contenido, al llegar al hotel su celular empezó a sonar, sin embargo, ella pensó que se trataba de alguien con quien está involucrada sentimentalmente en este momento.



“Llego yo al hotel y empieza a vibrarme el teléfono y como estoy charlando con alguien, estamos como mirando qué puede pasar, siento que el teléfono vibra cinco veces y dije: este maldito tóxico, le voy a terminar aquí… cinco llamadas...” siguió Merlano.



Al final, Aída Victoria respondió a su celular solo para darse cuenta que la persona que le había sonreído en el concierto era la misma que la estaba llamando esa madrugada. La influenciadora, que contó la historia jocosamente, aseguró que quedó sorprendida por el acto.



“Cuando de repente me acerco al teléfono y miro que es un número que no tenía guardado ... contesto, ¿adivina quién me llamó a la una y media de la mañana? ¡El man del palco!... Es mi número personal y yo al tipo no lo conozco, ¿cómo consiguió mi número?” concluyó Aída Victoria.

Un concierto lleno de famosos

El concierto de Karol G el pasado fin de semana en Bogotá fue un evento que juntó a toda la farándula colombiana. Hasta la alcaldesa de la capital Claudia López apareció en un vídeo disfrutando al ritmo de la popular canción ‘bichota’.



Los actores Juan Alfonso Baptista ‘El gato’, y Michael Brown, protagonistas de 'Pasión de Gavilanes' también estuvieron en el concierto con sus respectivas parejas.



Por su parte, la actriz Juliana Galvis, conocida por su participación en ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘La venganza de Analía’, entre otras, fue a ver a la cantante antioqueña disfrazada con el característico cabello azul que usa la misma.

