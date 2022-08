Aida Victoria Merlano es de las influenciadoras que no le da pena hablar de cualquier tema. Esta vez habló de un asunto que inquieta a los internautas y es cómo ganan dinero los creadores de contenido, pues cada día son más los que alardean de lujos y comodidades.

Merlano aseguró que "es obvio que un ‘influencer’ top tenga mucho dinero", principalmente por el número de seguidores e interacciones que mueve en las redes. De tal forma que la joven descartó que sus colegas tengan vínculos con el lavado de dinero.

En su caso, Aida contó que de no ser porque ha rechazado varias campañas publicitarias, también ostentaría ser una mujer adinerada, pero su ética le ha impedido pautar productos o servicios que no son de su agrado o que considera engañosos.

(Lea también: Jessica Cediel reveló cómo quedó su cuerpo tras las cirugías y recuperación).

Facebook Twitter Linkedin

La creadora de contenido contó que ha rechazado contratos. Foto: Instagram: @aidavictoriam

"Siendo muy sincera, si yo no tuviera ética fuera millonaria porque, la verdad, yo he rechazado muchas campañas simplemente porque no me gusta la marca o he rechazado sumas altísimas de dinero porque son vainas que me parecen fraudulentas", destacó en sus historias de Instagram.

Aprovechando las afirmaciones de Merlano, uno de sus seguidores le preguntó si se considera millonaria, a lo que la ‘influencer’ respondió haciendo algunas cuentas de lo que puede ganar y lo que paga en impuestos.

(Además: ‘La Jesuu’: la tajante respuesta a una internauta que la tildó de ‘asquerosa’).

"Me encanta tu pregunta. Mira, hagamos de cuenta que a uno le sale un contratico de 400 millones y uno dice: 'Soy millonario, yo me compro una casa y me compro un carro'. Falso porque ya usted es responsable de IVA, por ende, 64 millones de ahí son de la Dian, o sea que a usted le quedan 336 millones, per asumiendo que eso sea renta líquida, a usted le toca pagar el 35 %, es decir, 117 millones. O sea que al final del ejercicio a usted lo que le quedan son 218 millones, casi la mitad. Por eso los 'influencers' no somos millonarios", explicó.

En conclusión, Aida Victoria Merlano se siente millonaria hasta que llega el momento de pagar los impuestos.

(Siga leyendo: ‘Influencer’ coreano denuncia que le cobraron $ 600 mil por masaje en Cartagena).

Más noticias

Sorprendió a esposo con un trío de aniversario y la otra mujer quedó embarazada



Natalia París y la propuesta indecente que recibió por parte de un famoso



Melissa Martínez aumentó los rumores de separación de Matías Mier



Tendencias EL TIEMPO