La creadora de contenido Aida Victoria Merlano comentó en uno de sus videos de instagram una de las cosas que más detesta de los hombres.



La 'influencer' inició explicando que la crítica de los hombres a las mujeres es algo que le molesta, pues esa actitud crítica no permite que se realce el valor y la aceptación de las mujeres, sin importar qué tipo de complejos tengan.

“Yo, entre tantas cosas, tengo celulitis y estrías y todos los días el espejo me lo recuerda. Pero después de muchas batallas, yo por fin gané la guerra contra mí misma, así que me veo, me amo y me acepto como soy”, dijo.



Asimismo señaló que no está dispuesta a soportar que los hombres le hablen sobre sus inseguridades o lo que a ellos les parece bello o lo que no les encaja en el canon de belleza establecido.



“¿Tú crees que después de lo que me ha costado construirme yo voy a elegir un hombre que todos los días se levanta a recordarme las cosas que a mí me generaron alguna vez amargura frente a un espejo? Yo para vivir necesito oxígeno, agua y comida, no un hombre”, añadió Merlano.



La 'influencer' le envió además un mensaje a las mujeres que tengan a un hombre al lado que les diga que son "gordas" o "feas". "Si el hombre que tienes a tu lado solo saca a relucir tus inseguridades, no sirve”, apuntó.

