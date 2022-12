La influencer Aida Merlano es una de las celebridades colombianas de la que más se habla en medios de comunicación y en redes sociales por sus constantes polémicas. La joven les ha mostrado a sus seguidores que le gusta hablar de diversos

temas sin tapujos.

En esta ocasión la joven ha vuelto a ser tendencia al hacer una confesión a su novio el streamer Westcol, la cual él contó en una trasmisión en vivo.



Mientras hacía una transmisión con uno de sus amigos, en la que hablaban sobre las mujeres. Westcol comentó que una vez mientras tenía relaciones con Aida, ella le confesó que extrañaba a Yeferson Cossio.



“¿Las mujeres también por qué hacen esas cosas? Tienes que ignorar eso, o sea literalmente yo ayer estaba teniendo relaciones con Aida y llega y me dice disque. ¡Ay cómo extraño el chimb* de Yeferson Cossio. Te lo juro, me la tiró así y yo normal, bro, yo lo ignoré yo dije: ‘me encantan tus chistes’”, afirmó.



(Siga leyendo: Amber Heard exige nuevo juicio contra Johnny Depp).

Muchos internautas han reaccionado a este video afirmando que el joven cruzó la línea al hablar tan explícito de cosas que solo deberían quedar en la intimidad de ellos dos.



“Que boleta esta gente. Y la Aida pasó de lo interesante a lo más bajo”, “Que el tipo se la pase hablando de sus intimidades es una bandera roja”, “uyyy no este mundo cada vez más en decadencia ¿La gente cree que esto está bien ? ¿En dónde queda el respeto por los demás? Y hablar algo tan íntimo y lo dicen así como si fuera algo ¡tan simple!! Solo por dar polémica y facturar más”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.



(Le puede interesar: Tenía un bulto en la pierna y le dieron un mal diagnóstico: la verdad la devastó).

En las últimas horas, Aida también ha usado sus redes sociales para hablar de este tema y confesar que todo ha sido un chiste.



“ Eso es mentira, él lo dijo de chiste, fue una broma (…) Te voy a confesar una cosa si me puso mal la situación, lo que pasa es que luego ya me lo tomé más a chiste (...) Te hago la aclaración yo no he dicho nunca eso, era un chiste y dejen de pararle bolas a gente intrascendente como yo”, confesó.

Más noticias

Carmen Villalobos pide proteger a las mascotas de la pólvora esta Navidad

Las personas nacidas en diciembre reciben 160 regalos menos, según estudio

¿Presidenta de Miss Universo no reconoce a la nueva Miss Venezuela?

'La Liendra' reveló la millonada que se gastó en su visita al Mundial de Qatar

TENDENCIAS EL TIEMPO