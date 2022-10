La influencer barranquillera Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al lucir su disfraz de ‘Kitana’, uno de los personajes de la saga de videojuegos ‘Mortal Kombat’. La creadora de contenido dejó con la boca abierta a más de un internauta.

Si bien Merlano ha sido tema de conversación en las últimas semanas por ser acusada y declarada culpable por la participación en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, en 2019, esta vez la joven llamó la atención por su sensual atuendo durante el Sofa.



El famoso evento que se celebra anualmente en el mes de octubre, consiste en asistir con los mejores disfraces de sus personajes favoritos. Merlano no dejó pasar el momento y aprovechó para asistir a dicho encuentro.



(Le puede interesar: Belinda apareció en redes sociales sin cabello, ¿se rapó la cabeza?



Aprovechando el mes de octubre, en el que muchos celebran el famoso ‘día de las brujas’ o también llamado ‘Halloween’, la barranquillera aseguró que su disfraz de ‘Kitana’ era la fantasía de muchos, afirmación que la mayoría de sus seguidores compartieron.



Merlano publicó en su cuenta de Instagram la galería en la que se ve detalladamente todas las características de su vestuario: traje color turquesa ajustado al cuerpo con varios escotes que dejaron expuestas sus curvas y su sensual bronceado.



“Hoy me di cuenta de que ‘Kitana’ es la fantasía de muchos”, escribió Aida Victoria junto a su galería.

(Siga leyendo: Marbelle responde a críticas por su llegada a Caracol Televisión: 'Me pegó'



Su publicación ya cuenta con más de 355 mil me gustas y más de mil comentarios que dejan al descubierto la fascinación de los seguidores de Merlano por su disfraz.



Asimismo, las reacciones de los fanáticos de la Influencer no se hicieron esperar en sus comentarios: “‘Katina’ no es la fantasía de muchos, tu eres la fantasía de todos”, “Que buena interpretación”, “La señora Col brillando como siempre”, “El mejor disfraz que haya visto”, entre otros.

Más noticias

Aida Victoria Merlano se besó con Westcol en vivo

Abuela ayuda a su nieta a triunfar como modelo erótica: es su fotógrafa

En fotos: Selena Gómez y Hailey Bieber aparecen juntas y las redes estallan

Shakira cantó la letra de su nueva canción: ‘Nunca dije nada pero me dolía’

Tendencias EL TIEMPO