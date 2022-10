Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio causaron polémica en redes sociales a principio de año, cuando aparecieron juntos en un video. Los 'influencers' fueron captados dándose muestras de cariño y compartiendo caricias.



Las imágenes inmediatamente se difundieron y causaron una lluvia de críticas a los dos. En ese momento, Cossio no había anunciado su ruptura con Jenn Muriel, por lo que todos creyeron que se trataba de una infidelidad.



En la actualidad, Aida está en una relación con Naldy. Foto: Instagram: @naldyoficial

Los señalamientos finalmente pesaron en la relación y semanas después decidieron acabar su romance. Aunque ninguno de los dos se pronunció sobre el tema, Cossio salió a aclarar que su largo noviazgo con Muriel había terminado y se encontraba soltero.



Una de las más criticadas fue Aida Victoria por haberse involucrado con un hombre que supuestamente estaba en una relación. En ese momento, la barranquillera se defendió en redes sociales y aseguró que quiso alejarse de las acusaciones.



“En el momento que yo decidí frenar las cosas, él me entendió. Era válido que yo no quisiera meterme en ese embrollo”, indicó Merlano en esa oportunidad.



Hace un mes, Cossio volvió a hablar sobre el romance con la abogada y afirmó que estaba arrepentido. Según lo que explico, no era el momento correcto para salir con otras personas.

Las nuevas declaraciones de Aida Victoria

La creadora de contenido apareció hace unas horas en el podcast de ‘Dímelo King’ donde habló de varias anécdotas de su vida y sus problemas personales. Uno de los temas que más llamó la atención de sus seguidores, fue cuando se refirió a la relación con Cossio.



Contó que mantuvieron una amistad por redes sociales durante nueve meses, mientras los dos tenían una relación romántica con otras personas. Cuando la joven perdió su cuenta de Instagram, habría sido Yeferson Cossio el que la recuperó.



Tras conocerse en persona y sentir que había compatibilidad entre ambos, decidieron darse la oportunidad de tener una relación. Sin embargo, Merlano aclaró que solo empezaron a salir cuando ya se encontraban solteros.



“Yo termino mi relación, pasa mucho tiempo y él termina su relación, entonces para nosotros fue como probemos a ver. Yo sí me enamoré de Yeferson”, señaló.



Añadió que no se arrepiente del tiempo que compartieron juntos, pero que sí cometieron errores durante el breve amorío. La mujer señaló la filtración del video besándose, como uno de los puntos de quiebre en la pareja.



“Las cosas más bonitas que me ha dicho un hombre en la vida me las dijo él. Sí hubo una cagada, él nunca hizo pública su ruptura cuando pasó y entonces pensaron que era un cacho, pero en verdad no lo fue”, concluyó.



La barranquillera también aclaró que las imágenes fueron compartidas por un amigo del 'influencer', que las subió a sus redes sociales por error. Desde entonces, fueron el blanco de críticas de los internautas, por lo que no pudieron continuar juntos.

