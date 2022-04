La influenciadora Aida Victoria Merlano causó conmoción en redes sociales por la extravagante fiesta de cumpleaños que realizó el pasado jueves 21 de abril.



Y aunque la barranquillera nació un 22 de abril, decidió realizar la gran celebración un día antes. Según se muestra en los videos recopilados, el festejo estuvo lleno de lujos, música, licor y varios inconvenientes.

Merlano ya había manifestado en días anteriores que este cumpleaños iba a ser de “otro nivel” y sus invitados debían estar dispuestos a todo: “No es porque sea mi fiesta, pero vamos a tirar la casa por la ventana”. “Si usted está tomando antibióticos, suspenda. Usted verá con qué se emborracha; guaro, tequila, whisky, pero eso sí, hasta el último trago se bebe”, finalizó.



Sin embargo, horas previas al evento, Aida reportó algunas dificultades con su vestido y la hora de llegada.



(Puede leer: El video de Johnny Depp tomado y violento que presentó Amber Heard).



En las historias de su Instagram publicó: “Primer drama del día: No tengo vestido. Si eres diseñador y estás en Medellín, etiquétame en una historia por favor”.

Y aunque compartió el mensaje con sus 3.1 millones de seguidores, no encontró el vestido ideal, por lo que, lo mandó a hacer desde cero.



“Me están cosiendo un vestido, o sea, no encontré, me están haciendo uno”, expresó.



Luego de su travesía por hallar el atuendo perfecto, Aida le comunicó a sus seguidores el siguiente drama de la noche. La creadora de contenido, al parecer, no iba a alcanzar a llegar su tan anhelada fiesta o al menos no a la hora que esperaba.



(Lea más: Jada Pinkett habla de la bofetada de Will Smith y de lo que están haciendo).



“Me agarró el cumpleaños en la carretera. Ha pasado de todo, pero bueno. Ya voy llegando”, añadió.



Pese a todo los obstáculos, Aida llegó a la celebración con un nuevo look de pelo y un exótico vestido con el que dejó a más de uno sin palabras.



El salón del evento estaba lleno de rosas, botellas de Whiskey y varios pasteles. Definitivamente nada impidió que la barranquillera y sus invitados disfrutaran la fiesta como ella lo había planeado.

Entre los famosos que asistieron estaban: Karen Sevillano, Lina Tejeiro, Yenny Saldarriaga, Yina Calderón, Lina Arroyave y Paola Usme.



Incluso, Yina Calderón decidió ofrecer unas palabras a la anfitriona: “Aida es una berraca, una luchadora, mi admiración y respeto para ti. Te quiero mucho y ¡con el corazón!”

