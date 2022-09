Este 13 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación condenó a la creadora de contenido Aida Victoria Merlano a 90 meses de prisión domiciliaria.



Tras la decisión, varios internautas empezaron a preguntarse en qué vivienda pasaría su condena. Pues no es un secreto que la empresaria ha logrado adquirir lujosas propiedades debido a su trabajo en redes sociales.

Luego de la polémica por las acusaciones de la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá a la influencer y empresaria barranquillera por supuestamente haber ayudado en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, finalmente se supo, en primera instancia del juicio, su condena.

De hecho, los internautas estaban atentos debido a que en la anterior audiencia, todo indicaba que la creadora de contenido iba a enfrentar una sentencia de 17 años.

#VIDEO▶ | La influencer Aída Victoria Merlano (@aidavictoriam) apareció en sus redes sociales tras ser condenada a siete años de prisión domiciliaria. pic.twitter.com/IR2u25VbJi — Kienyke (@kienyke) September 13, 2022

La noticia la dio la misma Merlano en su cuenta de Instagram: “No me voy a ir a una cárcel. Lo que tenía que pasar era eso, que me mandaran mínimo 15 años a una cárcel, pero pasó un milagro porque fueron siete años y medio y va a ser bajo el beneficio de casa por cárcel”, dijo la empresaria en una historia de Instagram.

¿Dónde estará durante la condena?



El lugar donde Merlano pasaría su condena es un lujoso apartamento en Barranquilla, el cual ella quiso mostrar en sus redes sociales meses atrás.

En los videos, se puede ver una amplia sala con enormes sillones blancos, un comedor para 8 personas y una decoración basada en flores.

El inmueble también cuenta con un gimnasio personal. “Gimnasio que no usamos, pero prometo que empezaremos a usar”, dijo.

También mostró su closet, el cual posee varios compartimientos para guardar su ropa. Adyacente al closet, a modo decorativo, hay una pared la cual Merlano admitió que ella misma la hizo.

Finalmente, mostró el baño común, el cual contrasta con la totalidad de blancos que hay en toda la casa, pues en este se maneja la escala de negros y grises, así como detalles de color marrón.

¿Qué procede ante la justicia?



La condena de siete años y medio a la barranquillera se dio en primera instancia, por lo que el abogado de Merlano, Miguel del Río, hizo una apelación con el objetivo de que el Tribunal le otorgue la libertad a la empresaria.

“No nos encontramos satisfechos con eso, porque consideramos que la decisión tiene elementos susceptibles de ataque por vía de la apelación”, dijo el representante legal de Aida Victoria en su cuenta de Instagram.

“El juzgado, y previamente la Fiscalía, no ha hecho una construcción indiciaria genuina y legítima; no ha probado la instrumentalización por parte de Aida Victoria de su hermano; y no ha probado el nexo causal del aporte concreto de Aida Victoria y el éxito en la fuga de Aida Merlano en la entrega de unos elementos”, explicó.

Finalmente, el abogado reafirmó su intención de llegar a la segunda instancia para así lograr la libertad de su cliente.

“Interpondremos el recurso de apelación, para que el Tribunal Superior de Bogotá pueda revocar la decisión y Aida Victoria quede en libertad” concluyó.

